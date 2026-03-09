Getty Images Sport
Conmoción ante la oferta de 43 millones de libras del Manchester United por la estrella sorpresa del Nottingham Forest, mientras los ojeadores quedan impresionados por el «candidato directo» para sustituir a Casemiro
Los Red Devils identifican a un potente centrocampista
El marfileño ha disfrutado de un ascenso estelar en el City Ground, llamando la atención de los ojeadores de primer nivel de toda Europa con sus imponentes actuaciones en el centro del campo. Mientras el club busca navegar por la era post-Casemiro, el United ve a Sangare como el sucesor ideal del veterano brasileño. CaughtOffside afirma que los ojeadores del United han quedado impresionados por su dominio en los duelos y su compostura bajo presión. Sus atributos físicos y su inteligencia táctica lo convierten en un hallazgo poco común en el mercado actual.
Forest fijó el precio de venta de Sangare.
Aunque el Nottingham Forest fichó a Sangare por unos 30 millones de libras en 2023, es plenamente consciente del vertiginoso aumento de su valor. Se espera que el club espere a obtener un beneficio bastante significativo, y hay informes que sugieren que el Forest tiene la intención de iniciar las negociaciones con una cifra más alta, en torno a los 43 millones de libras.
El equipo de Vitor Pereira se encuentra en una situación en la que podría necesitar al menos una venta importante este verano para equilibrar las cuentas. Sangare, Elliot Anderson y Murillo se encuentran entre sus activos más valiosos y, dado que su contrato se extiende hasta 2028, el United tendrá que pagar una prima para conseguir a su posible sustituto de Casemiro.
Competencia por el fichaje del marfileño
El United no es el único equipo que sigue de cerca a Sangare, quien se ha adaptado completamente a los rigores del fútbol inglés. El Aston Villa y el West Ham también están monitoreando su situación, ya que buscan reforzar su defensa, y los Hammers incluso han intentado fichar a Sangare anteriormente.
Los pesos pesados europeos Bayern de Múnich y Liverpool lo han seguido en el pasado, lo que sugiere que el perfil de Sangare es atractivo para los clubes de élite. Sin embargo, el Manchester United tiene el poderío financiero para cerrar el fichaje y puede que lo vea como una solución más rentable que otras alternativas como Adam Wharton o Carlos Baleba. Anderson, por su parte, parece destinado a fichar por el rival Manchester City.
¿Un fichaje transformador para el Manchester United?
La posible llegada de Sangare podría suponer un cambio radical para quien sea nombrado entrenador permanente del club en verano, ya que aportaría la estabilidad defensiva que a menudo le ha faltado y permitiría a los jugadores más creativos del United moverse con mayor libertad. Queda por ver si el United intensificará su interés con una oferta oficial, pero Sangare podría ser una incorporación transformadora para el equipo, que busca volver a lo más alto de la Premier League.
