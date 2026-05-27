Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey iniciaron una investigación contra la FIFA por sus prácticas de venta de entradas, acusándola de generar un «laberinto de confusión, falsa escasez y precios desorbitados». La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, confirmó que citaron a la entidad para que entregue documentos internos y detalles de sus operaciones. La decisión eleva la tensión entre los organizadores locales y la FIFA a pocos años del torneo de 2026.

Davenport hizo el anuncio junto a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) de Nueva York. Davenport afirmó: «Es un honor acoger la Copa del Mundo, pero el evento no es una invitación a explotar a nuestros residentes y visitantes. Ser honesto en la venta de entradas no es complicado». La investigación analizará si el calendario de venta de entradas buscaba manipular el mercado y elevar los precios para los aficionados.