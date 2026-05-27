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«¡Confusión y falsa escasez!»: la FIFA recibe citaciones judiciales tras una investigación de EE. UU. por precios de entradas «flagrantemente engañosos» para el Mundial
Se han emprendido acciones legales contra la FIFA
Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey iniciaron una investigación contra la FIFA por sus prácticas de venta de entradas, acusándola de generar un «laberinto de confusión, falsa escasez y precios desorbitados». La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, confirmó que citaron a la entidad para que entregue documentos internos y detalles de sus operaciones. La decisión eleva la tensión entre los organizadores locales y la FIFA a pocos años del torneo de 2026.
Davenport hizo el anuncio junto a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) de Nueva York. Davenport afirmó: «Es un honor acoger la Copa del Mundo, pero el evento no es una invitación a explotar a nuestros residentes y visitantes. Ser honesto en la venta de entradas no es complicado». La investigación analizará si el calendario de venta de entradas buscaba manipular el mercado y elevar los precios para los aficionados.
- AFP
Denuncias de prácticas engañosas
La DCWP investiga las denuncias de «conducta manifiestamente engañosa», y el comisionado Samuel AA Levine ha expresado su preocupación por la transparencia de la FIFA. Los aficionados denuncian haber sido «engañados» con la ubicación de sus asientos, sobre todo con las entradas de la categoría «front», vendidas a precios más altos tras la primera fase. Además, se acusa a la FIFA de aprovechar los precios variables para subir el coste de 90 de los 104 partidos en un 34 % de media, lo que haría de este Mundial el más caro de la historia.
Levine afirmó: «Las denuncias sobre la conducta de la FIFA que infringe la ley de protección al consumidor de la ciudad, incluyendo el engaño a los aficionados sobre la ubicación de los asientos y la inflación artificial de los precios, son profundamente preocupantes». Añadió que los aficionados deben esperar «transparencia y equidad» al comprar entradas para un evento de tan alto perfil. La investigación determinará por qué esos precios superaron a los de cualquier Mundial anterior y si las declaraciones públicas generaron una falsa urgencia.
Equidad para los residentes locales
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció una investigación para proteger al público de la manipulación financiera. Destacó que los residentes locales, que ya financian parte de la infraestructura del torneo, no deben quedar excluidos por los precios. James afirmó: «Nadie debería pagar de más por una entrada ni temer que le vendan una falsa. Los vecinos merecen acceso a entradas asequibles».
Esta acción sigue a una carta del fiscal general de California, Rob Bonta, quien también pidió explicaciones a la FIFA por «prácticas de venta de entradas potencialmente engañosas». Aunque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha defendido los precios alegando un interés «absolutamente desmesurado» por el torneo, los investigadores señalaron que, hasta el miércoles, aún había entradas a precio nominal disponibles para 86 de los 104 partidos. Este dato contradice el argumento de escasez que justifica los precios elevados.
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El aumento de los precios molesta a los aficionados al fútbol
La venta de entradas no es el único ámbito en el que la FIFA ha recibido críticas; los costes de transporte también han generado controversia. Los organizadores locales, entre ellos la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, han criticado a la FIFA por negarse a subvencionar el transporte. La polémica estalló cuando se fijó el billete de tren de Manhattan al MetLife Stadium en 150 dólares, muy por encima de los 12,90 dólares habituales. Tras las protestas, NJ Transit lo rebajó a 98 dólares, aún así muy superior a lo normal.