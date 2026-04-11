Según el diario *Bild*, el acuerdo con el Borussia Dortmund se alcanzó porque el internacional alemán no tenía otra opción.
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Confusión sobre la inclusión del FC Bayern Múnich en la cláusula de rescisión de Nico Schlotterbeck: un informe revelador detalla las negociaciones contractuales con el BVB
Pese a meses de dudas, Schlotterbeck no recibió oferta concreta de ningún grande de Europa. El Real Madrid se retiró pronto, mientras que Barcelona y Liverpool solo observaron.
Además, Schlotterbeck habría comprendido que su demora no fue bien recibida por la afición del BVB. Sin embargo, la renovación de su contrato hasta 2031 parece haber devuelto la calma, al menos por ahora.
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Nico Schlotterbeck: Al parecer, el FC Bayern no está incluido explícitamente en la cláusula de rescisión.
El tema no está cerrado, solo aplazado. Varios medios coinciden en que Schlotterbeck incluyó una cláusula de escape en su nuevo contrato. Podría dejar el BVB tras el Mundial para fichar por un grande, gracias a una cláusula de rescisión de 50 a 60 millones de euros.
Se desconoce qué grandes clubes podrían ficharlo, pero se especula con Liverpool, Barcelona, Manchester City, Manchester United, PSG y Real Madrid. Bild mencionó al Bayern Múnich, pero luego aclaró que la cláusula solo afecta a equipos extranjeros, para dificultar un pase al gran rival del BVB.
Preguntado por DAZN, el director deportivo del Dortmund, Ole Book, rechazó confirmar la existencia de dicha cláusula y subrayó que el BVB no comentará detalles contractuales.
Pese a ello, Schlotterbeck se ha convertido en el jugador mejor pagado del BVB. Según kicker, su nuevo salario anual alcanza los diez millones de euros más bonificaciones. Toma el relevo de Niklas Süle, que dejará el Dortmund este verano a coste cero. De permanecer a largo plazo, se le ve como candidato a capitán, rol que ahora ejerce Emre Can. El Borussia le renovó hace poco por un año pese a su rotura de ligamentos cruzados.
Estadísticas de Nico Schlotterbeck en el BVB
Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Expulsiones 155 10 18 26 3