Según L'Equipe, Ousmane Dembélé criticó la presión defensiva de sus compañeros, lo que causó malestar. Francia perdía 0-1 al descanso y acabó 0-2 ante España, eliminada del torneo.
Traducido por
¡Conflicto en el vestuario de la selección francesa! Ousmane Dembélé habría enfadado a sus compañeros durante el partido contra España
Según la noticia, los jugadores franceses se mostraron molestos y acusaron a Dembélé de querer desviar la atención de sus propias deficiencias en el duelo contra los fuertes ibéricos.
Se especula con que el incidente en el vestuario afectara al partido por el tercer puesto contra Inglaterra el sábado en Miami. En cualquier caso, Dembélé, como otros seis titulares de la semifinal, no jugó ese encuentro.
- Getty Images
España pone fin al dominio ofensivo de los franceses
Dembélé criticó la presión de Francia y contó con el respaldo de Kylian Mbappé, quien coincidió en el diagnóstico. El crack del Real Madrid apuntó a la falta de comunicación y coordinación, lo que, en su opinión, impidió romper el dominio de Rodri y Fabián Ruiz en el centro del campo.
Francia brilló en gran parte del Mundial hasta las semifinales, con goles y jugadas de Mbappé, Dembélé y Michael Olise. Pero España frenó a la Equipe Tricolore y se mereció la final contra Argentina.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias