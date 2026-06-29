«Nuestra intención es clara: Yan Diomande jugará el año que viene en el RB Leipzig. ¡Y no vamos a cambiar de opinión!», afirmó Schäfer, director deportivo del RB, al diario *Bild*.
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¿Conflicto con el PSG por un fichaje? El presidente del Leipzig aclara la pugna por Yan Diomande
Si Diomande mantiene su gran nivel en Leipzig, «llegará el momento de dejarlo marchar, pero no este año», aclaró Schäfer sobre un posible traspaso este verano.
El domingo, varios medios aseguraron que Diomande ya había acordado fichar por el PSG, con un contrato de cinco años hasta 2031. Es un equipo al que admiro como aficionado al fútbol», declaró Diomande en Francia.
Según Sky, ya hubo contacto entre el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y Oliver Mintzlaff, presidente del consejo de administración del Leipzig. Liverpool, cuyo ofrecimiento de 100 millones de euros fue rechazado, no planea presentar otra oferta por ahora.
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A Yan Diomande aún le quedan cuatro años de contrato con el RB Leipzig.
Diomande, fichado el verano pasado al Leganés por 20 millones de euros, tiene contrato con el Leipzig hasta 2030. «Tenemos todas las cartas en la mano», afirmó Schäfer. «Si no encontramos una solución, no la habrá, pero él tendrá contrato de cuatro años. Así que reitero: Yan Diomande seguirá en Leipzig», subrayó, y añadió que el RB no tiene tope en lo que estaría dispuesto a pagar por el jugador.
El joven de 19 años se ha consolidado como pieza clave en Leipzig, donde marcó 13 goles y dio 10 asistencias en 36 partidos durante la temporada 2025/26. Además del PSG y Liverpool, se rumorea que otros grandes europeos, como Bayern Múnich y Real Madrid, también lo siguen.
Ahora disputa el Mundial de Norteamérica con Costa de Marfil: fue titular en los tres partidos de grupo y dio una asistencia en el 2-0 ante Curazao. En dieciseisavos se medirá el martes a la prometedora Noruega de Erling Haaland.
¿Yan Diomande al PSG? Sus estadísticas con el RB Leipzig
Intervenciones
36
Goles
13
Asistencias
10