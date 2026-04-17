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Confirman al sucesor de Andoni Iraola, cerca de fichar al exentrenador de la Bundesliga
Rose se perfila como el principal objetivo
Según informó en primicia ESPN, el Bournemouth busca con rapidez su próximo entrenador y ha colocado a Rose como candidato principal. Aunque también valoró fichar al técnico del Ipswich Town, Kieran McKenna, la disponibilidad y el perfil táctico de Rose lo han situado en lo más alto de la lista. El alemán, sin equipo tras dejar el RB Leipzig el año pasado, facilita un acuerdo, mientras que McKenna sigue vinculado a Portman Road hasta 2028. Las negociaciones sobre su salario estarían muy avanzadas.
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Mantener la identidad táctica
El interés por Rose se basa en su filosofía táctica, alineada con la de Iraola. Exentrenador del Borussia Mönchengladbach, es conocido por su presión intensa, estilo que identificó al Bournemouth en la máxima categoría. La directiva quiere mantener esta identidad y no busca un perfil distinto. Además, llega con amplia experiencia tras dirigir en la élite europea y disputar varias ediciones de la Liga de Campeones, una ventaja clave.
Iraola se marcha tras tres temporadas
La búsqueda de un nuevo entrenador comenzó tras la decisión de Iraola de dejar el club después de tres años destacados. A pesar de su éxito, el técnico de 43 años no tiene otro trabajo previsto y calificó su salida como una decisión personal.
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De cara a la transición hacia el verano
Si se cierra el acuerdo, Rose será el último entrenador extranjero de renombre en probar suerte en la Premier League. La directiva del Bournemouth confía en que su enfoque táctico agresivo impulse al equipo. Las negociaciones avanzan rápido, y el club espera anunciar su llegada antes de que acabe la temporada.