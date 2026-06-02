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Confirmados los números de la selección inglesa para el Mundial: Marcus Rashford porta el 11, lo que sugiere su posible titularidad
El dorsal de Rashford aviva los rumores sobre el once inicial
La selección inglesa ya reveló los números para el Mundial: Rashford usará el 11. Esta asignación destaca porque los dorsales tradicionales se interpretan como señal de la alineación del seleccionador.
El cambio resulta notable porque, tras llevar antes números más altos, ahora el delantero del Manchester United se consolida en la delantera. Harry Kane mantiene el 9, Jude Bellingham el 10 y Jordan Pickford sigue como portero titular.
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¿Una pista sobre la alineación titular de Tuchel?
La asignación de los números ha generado especulaciones sobre la posible alineación titular de Inglaterra. Tradicionalmente, del 1 al 11 se asocian a jugadores clave desde el inicio del torneo. La camiseta de Rashford se interpreta como señal de que luchará por un puesto en el once. En cambio, a Anthony Gordon y Morgan Rogers se les han asignado números más altos, lo que sugiere que, por ahora, no son considerados titulares indiscutibles.
Las cifras ofrecen pistas, pero no garantías
La asignación de números sugiere la jerarquía actual de la selección inglesa. La inclusión de Rashford entre los dorsales habituales refuerza la idea de que podría formar un trío ofensivo con Kane y Bukayo Saka. El núcleo del equipo se mantiene. Kane lidera el ataque, Bellingham mantiene su papel creativo y la camiseta con el 1 de Pickford confirma su titularidad bajo los palos de Tuchel. Aunque los números orientan, no garantizan la alineación: los ajustes tácticos, la forma y el rendimiento en los entrenamientos aún pueden cambiar las decisiones antes del partido inaugural.
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Números de la selección inglesa para el Mundial
Con los dorsales ya fijados, Inglaterra se centra en la preparación sobre el campo. Los últimos amistosos y entrenamientos darán a los jugadores su última oportunidad de pelear por un lugar en el once. Los Tres Leones jugarán contra Nueva Zelanda y Costa Rica, y luego se medirán a Croacia, Ghana y Panamá en el Grupo L.
Número
Jugador
Posición
1
Jordan Pickford
Portero
2
Ezri Konsa
C
3
Nico O'Reilly
Lateral izquierdo
4
Declan Rice
CM
5
John Stones
Central
6
Marc Guehi
Central
7
Bukayo Saka
Extremo derecho
8
Elliot Anderson
Centrocampista
9
Harry Kane
Delantero centro
10
Jude Bellingham
M
11
Marcus Rashford
Extremo izquierdo
12
Tino Livramento
Lateral derecho
13
Dean Henderson
Portero
14
Jordan Henderson
Centrocampista
15
Dan Burn
CF
16
Kobbie Mainoo
CM
17
Morgan Rogers
Delantero
18
Anthony Gordon
LW
19
Ollie Watkins
Delantero centro
20
Noni Madueke
Extremo derecho
21
Eberechi Eze
Centrocampista ofensivo
22
Ivan Toney
CF
23
James Trafford
Portero
24
Reece James
Lateral derecho
25
Djed Spence
Lateral izquierdo
26
Jarell Quansah
CB