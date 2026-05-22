Confirmada la salida de David Alaba del Real Madrid: ¿le espera un fichaje espectacular?

Alaba llegó en 2021 procedente del Bayern y ha ganado con el Real Madrid dos Champions y dos Ligas. Sin embargo, las lesiones mermaron su etapa en Madrid: en 2023 sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo más de un año de baja, y en el verano de 2025 una rotura de menisco lo apartó de nuevo por largo tiempo. Esta temporada solo jugó 15 partidos oficiales con el club.

El club le agradece su aportación a una etapa exitosa y le desea lo mejor en su futuro.

Se espera que se despida de la afición en el Bernabéu el sábado ante el Athletic. Después viajará como capitán de Austria al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio-19 de julio).