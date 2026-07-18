Confirmada la lesión de Kobbie Mainoo antes del Inglaterra-Francia, un golpe duro para el Manchester United

Se esperaba que el canterano del United debutara, pues Thomas Tuchel iba a rotar tras la dura derrota ante Argentina, pero finalmente se quedó en la grada. La Federación Inglesa lo confirmó con un breve comunicado antes de las alineaciones: «Kobbie Mainoo queda descartado para el partido contra Francia por lesión».

Una baja especialmente cruel para el joven, que había superado a varios rivales de renombre de la Premier League para entrar en la lista final de 26. Tuchel hizo siete cambios para el partido por el bronce, pero la ausencia de Mainoo fue la más notoria en el banquillo.