Confirmada la convocatoria de España para el Mundial 2026: Lamine Yamal es uno de los OCHO jugadores del Barcelona en la lista de 26, mientras el Real Madrid sufre un histórico desaire

Por primera vez en la historia del Mundial, ningún jugador español del Real Madrid estará en la convocatoria de la selección. De la Fuente, que se apoya en el Barcelona campeón de La Liga, incluyó a ocho jugadores azulgranas en la lista final de 26.

Los ocho culés que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá son Joan García, Eric García, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Yamal. Esta convocatoria premia el éxito nacional del Barça y deja fuera a jugadores del Real Madrid como Dean Huijsen y el veterano Dani Carvajal.











