Confirmaciones en Arabia: Cardinale quiere entrar en el Al-Nassr; negociación con el PIF en consorcio con otros inversores saudíes

Gerry Cardinale quiere ampliar su influencia en el mundo del fútbol y con su fondo RedBird Capitals está estudiando la manera de entrar en el accionariado de otro club tras su desembarco en el Toulouse y ahora con la gestión plena en primera persona del Milan.





Y pese a una primera desmentida casi de trámite, desde Arabia Saudí está llegando la confirmación de que el propietario del Milan, junto a otros actores, ha empezado a negociar con el fondo de inversión estatal saudí PIF la compra de una participación del club Al-Nassr en el que hoy juega, entre otros, Cristiano Ronaldo.



