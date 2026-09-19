¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

Confirmaciones en Arabia: Cardinale quiere entrar en el Al-Nassr; negociación con el PIF en consorcio con otros inversores saudíes

AC Milán
Al Nasr FC
Fichajes
Tolosa CF

La noticia que estalló en los últimos días encuentra confirmación en Arabia y por parte del fondo PIF.

Gerry Cardinale quiere ampliar su influencia en el mundo del fútbol y con su fondo RedBird Capitals está estudiando la manera de entrar en el accionariado de otro club tras su desembarco en el Toulouse y ahora con la gestión plena en primera persona del Milan.


Y pese a una primera desmentida casi de trámite, desde Arabia Saudí está llegando la confirmación de que el propietario del Milan, junto a otros actores, ha empezado a negociar con el fondo de inversión estatal saudí PIF la compra de una participación del club Al-Nassr en el que hoy juega, entre otros, Cristiano Ronaldo.


  • PIF vende

    Desde hace tiempo, el fondo PIF ya ha cerrado la fase de impulso, de fortalecimiento agresivo con maxi inversiones, para los 4 clubes que posee dentro de la Saudi Pro League y ha empezado a poner los expedientes de sus clubes sobre la mesa de los grandes bancos financieros internacionales.

    El objetivo es atraer capital e inversores capaces de mantener alto el nivel de los clubes de fútbol, pero que también ayuden al fondo a gestionar una transición hacia una sostenibilidad financiera que vaya más allá de seguir recurriendo a los fondos estatales.

    • Anuncios

  • OBJETIVO AL-NASSR

    Y, al analizar esta posibilidad, Cardinale ha identificado en el mercado árabe el que tiene más margen para «crear valor» y en el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, vigente campeón de liga, el que cuenta con mayor potencial.

    Y, según lo informado por el diario saudí Al Riyadh, RedBird Capitals, junto a un consorcio de otros inversores que incluyen a Ibrahim Al-Muhaidib, SMC Media y otros socios saudíes.

  • Cerrar antes de final de temporada

    PIF confirma la negociación, que hasta ahora se ajusta a los objetivos exigidos, pero todavía no hay un acuerdo.

    Por su parte, Cardinale querría llegar a un acuerdo con PIF antes de que termine esta temporada para poder empezar a actuar e intervenir ya a partir del próximo mercado de verano.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google