Mourinho ha dado un giro sorprendente para rebajar la tensión en su enfrentamiento con los organismos arbitrales y ha asegurado que mantiene plena confianza en los árbitros antes del duelo del Real Madrid contra la Roma en la Champions League este miércoles. El veterano entrenador ha protagonizado recientemente varias polémicas disciplinarias. La más destacada llegó el pasado fin de semana, cuando se negó a comparecer ante la prensa tras la ajustada victoria por 1-0 frente al Villarreal, como protesta por un gol anulado a Vinicius Junior y la posterior expulsión del brasileño por un tirón de pelo.

«Confío en todos los árbitros... Ya sea en la Liga o en la Champions League, antes del partido siempre tengo las mejores sensaciones respecto a los árbitros», declaró Mourinho a los periodistas, según recoge AFP. «Tengo confianza y espero que todo vaya bien para los tres equipos. No tengo ninguna sensación negativa».