Pese a la creciente presión externa, Iraola sigue plenamente convencido de sus delanteros. Ante los medios en Austria, el entrenador del Liverpool subrayó que el buen juego no siempre se refleja en las cifras cuando falta acierto en los últimos metros.

«Bradley y Flo han tenido partidos buenos y malos esta temporada, como todos», explicó Iraola. «Sabemos cuál es su nivel y que nos van a ofrecer buenas actuaciones. Las posibilidades son las mismas. El otro día, si Lewis Koumas marca con ese disparo que golpea tan bien, Bradley suma una asistencia».

Y añadió: «Su actuación es exactamente la misma, pero todos diríamos: “Uf, jugó muy bien y dio una asistencia”. A veces nos fijamos solo en los números. El otro día, Bradley generó buenas ocasiones y no las aprovechamos. Confío al cien por cien en Bradley y Flo».



