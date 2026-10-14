Crystal Pix
Traducido por
«¡Confío en ellos al cien por cien!»: El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, defiende con vehemencia al criticado dúo de 239 millones de libras formado por Florian Wirtz y Bradley Barcola antes del duelo de Champions League contra el LASK
Se intensifica el escrutinio tras el empate del City
Las inversiones de alto perfil del Liverpool en ataque están cada vez más bajo la lupa tras un frustrante enfrentamiento liguero contra el Manchester City. Tanto Wirtz como Barcola, fichados por cifras astronómicas, no han marcado ni un solo gol en la presente temporada.
Sus discretas actuaciones ante el Manchester City provocaron una frustración generalizada entre aficionados y analistas. Mientras el Liverpool se prepara para enfrentarse en Linz al LASK, campeón de Austria, aumenta rápidamente la presión para que ambos justifiquen en Europa el elevado coste de sus fichajes.
- APL
Iraola defiende a sus estrellas pese a su falta de acierto
Pese a la creciente presión externa, Iraola sigue plenamente convencido de sus delanteros. Ante los medios en Austria, el entrenador del Liverpool subrayó que el buen juego no siempre se refleja en las cifras cuando falta acierto en los últimos metros.
«Bradley y Flo han tenido partidos buenos y malos esta temporada, como todos», explicó Iraola. «Sabemos cuál es su nivel y que nos van a ofrecer buenas actuaciones. Las posibilidades son las mismas. El otro día, si Lewis Koumas marca con ese disparo que golpea tan bien, Bradley suma una asistencia».
Y añadió: «Su actuación es exactamente la misma, pero todos diríamos: “Uf, jugó muy bien y dio una asistencia”. A veces nos fijamos solo en los números. El otro día, Bradley generó buenas ocasiones y no las aprovechamos. Confío al cien por cien en Bradley y Flo».
Carragher exige que Wirtz salga del once titular
La confianza inquebrantable del entrenador contrasta directamente con la opinión de la leyenda del club Jamie Carragher. El exdefensa aprovechó su intervención en Sky Sports para criticar duramente a Wirtz y señaló la gran diferencia de experiencia en el Liverpool entre el internacional alemán y el recién llegado Barcola.
Carragher destacó que, mientras Barcola solo ha disputado unos pocos partidos, Wirtz lleva casi 60 encuentros con la camiseta del Liverpool sin haber mostrado suficiente capacidad para marcar diferencias. «Wirtz no debería estar ahora mismo en el equipo del Liverpool», sostuvo el comentarista. «Wirtz nunca da la sensación de que vaya a marcar un gol. No terminas el partido pensando que ha fallado ocasiones o que ha obligado al portero a intervenir. No supone absolutamente ninguna amenaza de cara a puerta».
El comentarista subrayó además que los jóvenes Lewis Koumas y Victor Munoz están rindiendo mejor en estos momentos que los fichajes del club que han costado cifras de nueve dígitos, lo que plantea serias dudas sobre el once titular de Iraola.
- Getty Images Sport
La crisis de lesiones obliga a replantear el ataque
El Liverpool necesita con urgencia que Wirtz y Barcola afinen la puntería cuanto antes, ya que una grave plaga de lesiones ha dejado fuera a sus principales goleadores. Alexander Isak, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai, autores de nueve de los 12 goles del equipo esta temporada, no han viajado a Austria.
Aunque Iraola espera que los tres regresen pronto, sigue sin estar claro si estarán disponibles para los exigentes partidos que se avecinan. «No están lejos, pero ahora mismo es difícil saberlo», afirmó Iraola. «Vamos día a día. Probablemente a ninguno de los tres le falte mucho, pero va a ser... No sé si estarán listos para jugar contra el Brentford, el Villarreal o el Brighton. No lo sé».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias