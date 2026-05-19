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Mark Doyle

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¡«Confiar en el proceso» ha dado sus frutos! Lo ames o lo odies, Mikel Arteta merece respeto por acabar con la sequía de títulos de la Premier League del Arsenal

Opinion
Arsenal
M. Arteta
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Hace un año, Gary Neville afirmó que el mayor logro de Mikel Arteta en el Arsenal no fue ganar la FA Cup 2020, sino seguir en el cargo tras cinco temporadas sin títulos. «Creíamos que esos tiempos de tanta paciencia ya habían terminado», dijo el exdefensa del Manchester United en Sky Sports.

Gran parte del éxito del Arsenal en la Premier League se debe al club. A pesar de ver al equipo de Arteta quedarse corto en momentos clave, la directiva lo respaldó, sobre todo en los fichajes. Esa inversión de tiempo y dinero ha dado resultados, como confirmó la derrota del Manchester City en Bournemouth el martes.

Al final, tenían razón al «confiar en el proceso». Arteta prometió que lo haría bien con algo de tiempo y, aunque tardó más de lo esperado, cumplió. Así, el fin de la sequía de 22 años sin títulos del Arsenal premia la paciencia del club y la perseverancia del técnico.

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    «Reconstruirlo todo»

    Como Arteta ha repetido, el Arsenal estaba en crisis antes de su llegada. La frustración de la segunda década de los 22 años de Wenger derivó en apatía con el breve y desafortunado paso de Emery.

    Algunos argumentan que, de haber recibido el mismo apoyo que Arteta, Emery podría haber logrado éxitos similares. Su trabajo posterior en Villarreal y Aston Villa demuestra que es un técnico de élite.

    Sin embargo, perdió el apoyo de la afición antes de ser destituido el 29 de noviembre de 2019, y ni el nombramiento del exjugador Freddie Ljungberg como técnico interino disipó el pesimismo que se cernía sobre el club. Arteta aún recuerda con claridad su última visita al Emirates como entrenador del Manchester City, apenas cinco días antes de ser nombrado técnico gunner.

    «Esa imagen, esa sensación del estadio, con el 50 % de las gradas vacías, realmente me impactó», recordó. «Me dije: “Con esto, no hay proyecto. Esto no va a funcionar”».

    Llegó la COVID, el estadio se vació por completo y el proyecto se complicó aún más. Tuvimos que reconstruirlo todo».

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    «Es un placer verlo»

    Nadie niega que Arteta sentó las bases de un Arsenal con potencial de título. Pero siempre quedó la duda de si era el hombre capaz de convertirlo en campeón.

    Como admitió la leyenda del club Thierry Henry en Sky: «Seré sincero, en un momento dado me cuestioné todo ese discurso de "confía en el proceso". Quería saber: "¿Hacia dónde vamos?"».

    Esta temporada volvieron a amenazar con quedar segundos por cuarto año seguido, sobre todo tras perder en casa contra el Bournemouth el 11 de abril, cuando los jugadores reflejaron la ansiedad de la grada.

    Sin embargo, la afición respondió cuando más se le necesitaba. El ambiente en el Emirates durante el partido liguero contra el Fulham y la vuelta de semifinales de Champions ante el Atlético fue una demostración de cuánto había cambiado el clima desde aquel 3-0 en casa frente al City en diciembre de 2019.

    «Cuando las cosas son más difíciles al principio», dijo Arteta antes del partido del lunes contra el Burnley, «es mejor ver esa transformación y esa alegría entre la gente. Es algo precioso de ver».

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Más Mourinho que Pep

    Esta temporada se ha debatido mucho sobre si el Arsenal resulta o no «agradable de ver» desde un punto de vista puramente futbolístico.

    Como discípulo de Guardiola, se esperaba que Arteta copiara su estilo, y los Gunners parecían al principio una versión ligera del Manchester City, como dijo Jamie Carragher, tras fichar a exjugadores del City como Gabriel Jesús y Oleksandr Zinchenko en el verano de 2022.

    Sin embargo, en las últimas tres temporadas —más marcado este curso— Arteta ha adoptado una actitud de «ganar a toda costa» que recuerda más a José Mourinho que a Guardiola.

    El equipo ha aprendido a perder tiempo en las jugadas a balón parado con la misma eficacia con que las aprovecha para marcar; David Raya se deja caer al césped para que Arteta dé instrucciones en la banda, y los Gunners hasta usaron el protocolo de conmociones para hacer un cambio defensivo ante el Wolverhampton en enero, síntoma claro del nuevo cinismo del técnico.

  • Fabian Hurzeler Mikel ArtetaGetty/GOAL

    «Simplemente haz lo que te piden»

    El dominio del Arsenal de las «artes oscuras» no le ha ganado el afecto de rivales ni neutrales. Tras la victoria por 1-0 en el Amex Stadium en marzo, el técnico del Brighton, Fabian Hurzeler, criticó la táctica de Arteta y declaró en la rueda de prensa: «Nunca seré ese tipo de entrenador que intente ganar de esa manera».

    Todos los equipos pierden tiempo, pero debe haber un límite que pongan la Premier League y los árbitros. Ahora el Arsenal hace lo que quiere.

    ¿Adónde nos llevará esto? En un partido juegas 60 minutos netos y contra el Arsenal solo son 50; esa diferencia es lo que pagan los aficionados.

    Si preguntara a todos aquí: “¿Disfrutaron de este partido?”, solo los hinchas del Arsenal dirían que sí.


  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    «Por supuesto que lo respeto»

    Henry, icono de los «Invincibles» del Arsenal, admite que no le convence el estilo de Arteta. Pero, como fiel aficionado, solo quiere ver a su exequipo ganar.

    «Durante años nos llamaron niños, incapaces de mantener ventajas o de imponernos», recordó en Sky. «La pregunta era: “¿Podéis ganar sin jugar bien?”. Ahora el equipo lo hace y lo domina. Y a algunos no les gusta.

    No tiene por qué gustarme, pero lo respeto. Eso es lo más importante. Después de 22 años, da igual cómo lo hagamos: lo respeto».


  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    He encontrado la manera de ganar

    Henry recordó que el cambio de estilo de Arteta no es una traición, pues no existe un único «estilo Arsenal»: los equipos de Wenger que ganaron títulos eran muy distintos de los de George Graham, conocidos por sus victorias por 1-0. La afición celebró con igual pasión ambos tipos de triunfos, pese a sus filosofías opuestas.

    Muchos neutrales los recuerdan como el «Set Piece FC», pero también como el equipo que acabó con una de las sequías más infames del fútbol inglés. Lo lograron respaldando a Arteta, a menudo ridiculizado por sus peculiares métodos de motivación, y conquistaron el título con un plantel que, tras caer en el Etihad el mes pasado, parecía desperdiciar otra oportunidad.

    Sin embargo, Arteta ha demostrado ser un entrenador moderno: ha forjado un equipo sólido, fuerte, trabajador y práctico, dispuesto a hacer lo que sea para ganar. Son los campeones perfectos de la Premier League 2025-26, ejemplo claro del fútbol actual en Inglaterra.

    El proceso no ha sido bonito, pero sí eficaz. Como dijo Henry en Sky: «Le pedimos a Mikel que encontrara una manera. Y lo hizo». Solo por eso, se merece nuestro respeto.

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