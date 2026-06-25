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Trust in Tuchel GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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¡Confianza en Thomas Tuchel! La pobre actuación de Ghana no justifica la ausencia de Cole Palmer: Inglaterra aún tiene talento para encontrar soluciones y llegar lejos en el Mundial

Opinion
Inglaterra
World Cup
T. Tuchel
C. Palmer
FEATURES
Panamá vs Inglaterra

Los aficionados ingleses ya han visto a Cole Palmer brillar con la selección. En la final de la Euro 2024, su gol del empate dio vida a los Tres Leones cuando España les tenía contra las cuerdas. Al final, como en tantos torneos, Inglaterra perdió.

Tras el aburrido 0-0 de Inglaterra ante Ghana, muchos critican a Thomas Tuchel por dejar fuera a jugadores versátiles como Palmer.

El mediapunta del Chelsea se quedó fuera de la lista del Mundial tras 18 meses irregulares con su club, igual que Phil Foden, quien tampoco ha brillado con Inglaterra y vive un momento flojo en el City. Tras el aburrido 0-0 en Boston, los críticos de Tuchel cuestionan esas ausencias.

Sin embargo, la crítica es prematura. Inglaterra sufrió ante Ghana, sobre todo por su falta de ideas en el centro del campo. Pero también se midió a un rival que no quería «jugar al fútbol», como admitió su seleccionador, Carlos Queiroz. Fueron 90 minutos monótonos en los que el sistema chocó contra su contraataque natural.

Cuando los rivales sí quieren jugar, hay espacios y el balón circula, el sistema de Tuchel funciona. Por eso conviene darle algo más de tiempo al proceso.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Empate

    Inglaterra dominó con un 80 % de posesión ante las «Black Stars», realizó casi 600 pases y remató 19 veces. Sin embargo, solo tres fueron a puerta y tuvieron que esperar 36 minutos para crear una ocasión en juego abierto, cuando Declan Rice remató de cabeza muy por encima del larguero. De hecho, Inglaterra no creó ninguna ocasión clara hasta el minuto 87, cuando Nico O'Reilly remató de cabeza al larguero y Harry Kane envió el rebote por encima de la grada.

    Abundaron los pases laterales, mientras los extremos Anthony Gordon y Noni Madueke sufrían un doble marcaje cada vez que recibían. Jude Bellingham y Rice apenas tenían espacio para respirar —y menos para pasar— al intentar colarse entre líneas.

    «Estoy muy orgulloso de cómo lucharon nuestros jugadores durante el partido, de lo mucho que se han comprometido con el plan, con la estrategia de juego», declaró Queiroz tras el partido. «Cuando hay que defender, se defiende. No puedo jugar a la samba cuando ellos tocan rock and roll».

    Ghana apenas buscó atacar; su plan fue frustrar a Inglaterra durante los primeros 45 minutos con un bloque bajo, 11 hombres detrás del balón y sin espacios por las bandas. A Inglaterra se le concedió la posesión, pero solo en las bandas o en la línea de medio campo.

    El resultado recordó a los peores momentos de la selección inglesa: lento, sin vida y sin ideas. Inglaterra pareció temer arriesgarse para ganar.

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  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    Una plantilla sorprendente

    Tuchel ha recibido muchas críticas, tanto dentro del estadio como desde el otro lado del Atlántico. Era de esperar tras el decepcionante debut de Inglaterra y la convocatoria elegida por el seleccionador alemán.

    Las opiniones se dividieron tras su lista inicial, en la que excluyó a Foden, Palmer, Adam Wharton y Trent Alexander-Arnold.

    En su lugar, apostó por un 4-2-3-1 con un ‘10’ claro, extremos abiertos pero creativos y laterales versátiles que cubren los espacios. El sistema exige movimientos coreografiados: cuando Kane se retrasa, los extremos atacan la espalda de la defensa. Cuando Rice y Anderson atraen a sus marcadores, se crean espacios para Bellingham.

    Son conceptos básicos en el fútbol de élite, pero chocan con el statu quo inglés, sobre todo con los últimos días de Sir Gareth Southgate. Southgate prefería improvisar y creía que alinear a todos sus mejores jugadores bastaría para ganar.

    Llegaron a dos finales de la Eurocopa, pero también mostraron un juego irregular durante largos tramos de los cuatro torneos que dirigió. Tuchel representó la reacción natural, y eso molestó a algunos.

  • FBL-EURO-2024-MATCH50-NED-ENGAFP

    ¿Omisiones costosas?

    Es probable que Southgate no hubiera dejado fuera a Palmer ni a Foden, aunque ninguno de los dos creadores de juego ha encontrado su ritmo por problemas físicos y bajo rendimiento.

    Palmer no fue el motor del Chelsea la temporada pasada como en otras ocasiones, y Foden parece muy lejos del centrocampista ofensivo que ganó el premio al Jugador del Año de la PFA en 2024. Tuchel ha dejado claro que el estado de forma cuenta, y ninguno de los dos podía justificar su inclusión desde ese punto de vista.

    Aun así, su talento es innegable: en una lista de los mejores jugadores ingleses seguirían muy arriba, y su capacidad para decidir un partido es enorme.

    Pero ¿dónde encajarían en el sistema de Tuchel? Bellingham es el titular en la media punta, seguido de Morgan Rogers y Eberechi Eze. Palmer no es el extremo derecho que busca Tuchel, y Foden tampoco.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Motivos para tener esperanza

    En sus declaraciones tras el partido, Tuchel recordó el primer encuentro de Inglaterra contra Croacia. Dijo que fue «difícil». Inglaterra sufrió 45 minutos, pero en 20 de la segunda parte mostró un ataque muy alentador. El partido estaba abierto y solo faltó un poco más de intensidad para aprovechar la ocasión.

    Bellingham marcó un golazo y luego Inglaterra acribilló la portería croata durante un largo periodo. El marcador final fue de 4-2, pero podría haber sido de cinco o seis. Lo más importante es que demostró lo que Inglaterra es capaz de hacer con este sistema concreto: cuando hay espacios, pueden arrollar al rival.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gran calidad

    A pesar de las ausencias, la plantilla inglesa sigue llena de talento. Bellingham no es un 10 clásico, pero ya batió récords goleadores de Cristiano Ronaldo en su llegada al Real Madrid. Kane opta al Balón de Oro —aunque mucho dependerá de lo que ocurra este verano—, y con Rogers, Marcus Rashford, Eze y Bukayo Saka, Inglaterra atesora varios jugadores capaces de decidir en ataque.

    Hay más de los que caben en el once. Tuchel ha rotado a Rogers, Eze, Saka y Rashford. Pocos equipos —quizá solo Francia y España— tienen tal talento ofensivo en el banquillo. Por eso habla de «iniciadores» y «rematadores», y promueve la competencia interna.

    Si Inglaterra no triunfa en este Mundial, no podrá culpar a la falta de talento.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cambio de planes

    En la rueda de prensa posterior al partido, Tuchel sugirió tener un plan alternativo para enfrentar a equipos con un planteamiento defensivo similar al de Ghana.

    «Se me ocurrió una idea durante la última pausa para hidratarnos», admitió, «pero dudé un poco. Sin embargo, tengo claro cómo comprometer a más jugadores por el centro. No la revelaré ahora, quizá la probemos más adelante en el torneo. No creo que seamos predecibles».

    Sea cual sea ese misterioso plan, quizá Tuchel haría bien en ponerlo en práctica. Es un excelente entrenador, pero aún no se ha puesto a prueba su capacidad de adaptación en este cargo. Aunque en sus primeros días como seleccionador de Inglaterra mostró disposición a experimentar con la plantilla, Tuchel definió un sistema y se ha mantenido fiel a él. Ha habido pequeños ajustes, pero ahora se espera que aporte ideas nuevas. Panamá, el tercer rival de Inglaterra en la fase de grupos, también buscará defenderse y golpear al contraataque el sábado.

    Tuchel cuenta con plantilla y sistema; ahora debe demostrar que puede adaptarse para evitar nuevas decepciones en Norteamérica.

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