De Boer ha instado públicamente a la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) a nombrar a Kluivert como segundo entrenador de nuevo seleccionador Xavi. El técnico español fue presentado oficialmente este miércoles como sucesor de Ronald Koeman. Xavi se convierte en el primer entrenador extranjero que se hace cargo de la selección de Países Bajos desde Ernst Happel.

Mientras se prepara para asumir un cargo de máxima presión, la búsqueda está en marcha para cerrar su cuerpo técnico. De Boer cree que Kluivert, que ya trabajó como asistente de Louis van Gaal, es el candidato perfecto para ayudar al español a adaptarse a su nuevo entorno.