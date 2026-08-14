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«Confía ciegamente en Patrick Kluivert»: le dicen a Xavi que fiche a la leyenda del Barcelona como su nuevo asistente en Países Bajos
Identificado el ayudante ideal para Xavi
De Boer ha instado públicamente a la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) a nombrar a Kluivert como segundo entrenador de nuevo seleccionador Xavi. El técnico español fue presentado oficialmente este miércoles como sucesor de Ronald Koeman. Xavi se convierte en el primer entrenador extranjero que se hace cargo de la selección de Países Bajos desde Ernst Happel.
Mientras se prepara para asumir un cargo de máxima presión, la búsqueda está en marcha para cerrar su cuerpo técnico. De Boer cree que Kluivert, que ya trabajó como asistente de Louis van Gaal, es el candidato perfecto para ayudar al español a adaptarse a su nuevo entorno.
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Un vínculo fuerte forjado en el Barcelona
Xavi y Kluivert pasaron varios años jugando juntos en el Barcelona, forjando una gran relación dentro y fuera del campo. De Boer insiste en que ese vínculo previo es exactamente lo que necesita el nuevo seleccionador al dar el salto al fútbol de selecciones.
En declaraciones a De Telegraaf, De Boer explicó: "Xavi y Patrick no solo son excompañeros de equipo, sino también buenos amigos. Xavi necesita a alguien en su cuerpo técnico en quien pueda confiar plenamente, y confía ciegamente en Patrick.
"Kluivert habla neerlandés y español, además de inglés y francés, ya ha ejercido como asistente de la selección con Louis van Gaal y conoce bien el fútbol neerlandés. Todo eso acabará ayudando a Xavi".
Diversidad y habilidades de comunicación esenciales
Más allá de su amistad personal, las capacidades lingüísticas de Kluivert serían muy valiosas en el banquillo. Habla con fluidez inglés, francés, neerlandés y español, lo que le permite cubrir eficazmente cualquier posible carencia de comunicación dentro del vestuario. De Boer también destacó cómo el perfil de Kluivert podría influir positivamente en la dinámica de la plantilla. Sin embargo, subrayó que la confianza sigue siendo el factor principal de cara a un posible nombramiento.
"Creo que el hecho de que la llegada de Patrick sea buena para la diversidad, porque la selección neerlandesa está compuesta por muchos jugadores de ascendencia surinamesa y antillana, es un bonito beneficio añadido, pero no es lo más importante", añadió. "Lo más importante es que es alguien en quien Xavi puede confiar".
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Ultimando la nueva estructura técnica
Mientras Xavi inicia su etapa, la federación neerlandesa ya ha confirmado que Ruud van Nistelrooij y Patrick Lodewijks seguirán en el cuerpo técnico. La incorporación de Kluivert completaría un equipo técnico de lujo en la selección de Países Bajos.
El seleccionador español trabajará ahora estrechamente con la cúpula de la federación en los próximos días para cerrar su equipo técnico antes de preparar su primera serie de compromisos internacionales.
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