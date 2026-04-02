Confesiones impactantes de una estrella senegalesa: «Sufrí una traición que me destrozó por completo»

Babi Cheikh Diop fue campeón de Europa sub-19 con la selección española en 2015 y disputó tres partidos internacionales con la selección de Senegal, pero su carrera futbolística ha sufrido un retroceso a lo largo de los años, coincidiendo con un terrible suceso familiar que le afectó profundamente.

Diop señaló en la entrevista: «Hace unos tres años, cuando llegué al club Aris de Salónica, uno de mis parientes de confianza me robó».

Y añadió: «Se llevó todo lo que tenía en mi cuenta bancaria y mis pertenencias, y me dejó en la ruina. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, y antes de que pudiera asimilarlo, ya no me quedaba nada».

Y continuó: «Mi madre me pidió que no revelara su nombre, pero él era como un padre para mí; crecí con él porque mi padre biológico nos abandonó cuando yo tenía un año, y confiaba ciegamente en él y obedecía sus órdenes».

Y dijo: «Fue un golpe terrible y una sorpresa muy desagradable. Le concedí un poder general debido a la confianza que tenía en él; tenía la autoridad para actuar y firmar en mi nombre. Fue un grave error por mi parte, pero nunca imaginé que esto pudiera suceder».

El jugador continuó: «Se ha apoderado de mis casas, mis coches y mi dinero. No le deseo lo que he pasado ni siquiera a mis peores enemigos. Ahora me resultará muy difícil volver a confiar en alguien».

Y añadió: «Ha desaparecido y es muy difícil encontrarlo. He pasado este tiempo en Senegal intentando poner mis asuntos en orden y arreglar mi situación, pero lo he perdido todo».