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Atalanta BC v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Conference League: una Atalanta que jugó mal empata con el Kairat Almaty gracias a Krstovic

Atalanta
Atalanta vs Kairat Almaty
Kairat Almaty
Conference League

En la cuarta jornada de la Conference League, Atalanta-Kairat Almaty: 1-1

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En la cuarta jornada de la Conference League, el Atalanta empata en casa contra el Kairat Almaty por 1-1. El Atalanta empieza perdiendo, pero logra empatar con un gol de Krstovic en la segunda parte. En la clasificación, el conjunto local alcanza los 4 puntos, mientras que el equipo kazajo llega a 2. El equipo de Sarri firma una actuación discreta: crea muy pocas ocasiones, se ve por detrás en el marcador al inicio de la segunda parte, vuelve a pasar apuros y solo consigue empatar en los minutos finales gracias a Krstovic, que había salido desde el banquillo.

ATALANTA-KAIRAT ALMATY 1-1

GOLEADORES: 53' Gual (K), 82' Krstovic (A)

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    94' - En el último minuto del tiempo añadido lo intenta Pasalic, pero el balón se va alto

    82' - El Atalanta empata con un remate a bocajarro de Krstovic tras un saque de esquina

    80' - Ederson roza el empate con una volea de derecha que detiene Anarbekov

    75' - Carnesecchi detiene un remate a bocajarro

    71' - Buen disparo de derecha de Elmas, bien detenido por el portero rival

    64' - Gol anulado a Elmas por un claro fuera de juego

    59' - Volea de derecha de Idele que se va por encima del larguero

    53' - Gual, mano a mano con Carnesecchi tras un contraataque, supera a la defensa y marca con un preciso zurdazo, a pase de Edmilson 

    48' - De nuevo Rowe, con un disparo con efecto que se va muy alto y desviado

    41' - Lo intenta Samardzic, sin éxito

    32' - Lo intenta Scamacca con un disparo de derecha que detiene fácilmente Anarbekov

    30' - Pasalic desperdicia una ocasión a dos pasos de la portería

    29' - Doble parada de Carnesecchi ante dos disparos flojos y consecutivos de los kazajos desde la frontal del área

    25' - De nuevo Rowe, con un buen disparo de derecha con efecto que el portero rival desvía a córner

    11' - Kasabulat está a punto de marcar en propia puerta con un peligrosísimo pase hacia atrás

    5' - De nuevo Rowe, con un cabezazo que se va por encima del larguero

    4' - Rowe lo intenta desde la frontal; detiene el portero kazajo

    2' - Lo intenta el Kairat con un cabezazo de Edmilson 

  • ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO

    ATALANTA-KAIRAT ALMATY 1-1

    GOLEADORES: 53' Gual (K), 82' Krstovic (A)

    Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi (74' Zappacosta); Elmas, Pasalic; Sulemana (46' Ederson), Samardzic (58' De Ketelaere), Rowe (58' Zalewski); Scamacca (67' Krstovic). Entrenador: Maurizio Sarri

    Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt (82' Baybek), Mata; Tuyakbayev (63' Jukkola), Mendonca (82' Sadybekov), Oksanen; Marc Gual (74' Tapalov), Edmilson (63' Bekbolat). Entrenador: Arutyunyan

    ÁRBITRO: Weinberger

    AMONESTADOS: Mendonca (K), Sulemana (A), Obric (A), Scamacca (A), Mrınskiy (K), Jukkola (K), Bekbolat (K)

    EXPULSADOS: -

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