94' - En el último minuto del tiempo añadido lo intenta Pasalic, pero el balón se va alto
82' - El Atalanta empata con un remate a bocajarro de Krstovic tras un saque de esquina
80' - Ederson roza el empate con una volea de derecha que detiene Anarbekov
75' - Carnesecchi detiene un remate a bocajarro
71' - Buen disparo de derecha de Elmas, bien detenido por el portero rival
64' - Gol anulado a Elmas por un claro fuera de juego
59' - Volea de derecha de Idele que se va por encima del larguero
53' - Gual, mano a mano con Carnesecchi tras un contraataque, supera a la defensa y marca con un preciso zurdazo, a pase de Edmilson
48' - De nuevo Rowe, con un disparo con efecto que se va muy alto y desviado
41' - Lo intenta Samardzic, sin éxito
32' - Lo intenta Scamacca con un disparo de derecha que detiene fácilmente Anarbekov
30' - Pasalic desperdicia una ocasión a dos pasos de la portería
29' - Doble parada de Carnesecchi ante dos disparos flojos y consecutivos de los kazajos desde la frontal del área
25' - De nuevo Rowe, con un buen disparo de derecha con efecto que el portero rival desvía a córner
11' - Kasabulat está a punto de marcar en propia puerta con un peligrosísimo pase hacia atrás
5' - De nuevo Rowe, con un cabezazo que se va por encima del larguero
4' - Rowe lo intenta desde la frontal; detiene el portero kazajo
2' - Lo intenta el Kairat con un cabezazo de Edmilson