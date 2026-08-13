«Conectar emocionalmente con el equipo»: la estrella del Bayern de Múnich Jonathan Tah explica por qué Vincent Kompany y Xabi Alonso son maestros del vestuario

Tah se ha sincerado sobre sus experiencias positivas trabajando a las órdenes de Kompany y Alonso. El central se siente increíblemente afortunado por haber aprendido de dos entrenadores tan bien valorados a lo largo de su carrera.

Alonso entrenó anteriormente a Tah en el Bayer Leverkusen, con el que logró el título de la Bundesliga en la temporada 2023/24 antes de que el defensa se marchara a Baviera en 2025. Ahora continúa su desarrollo futbolístico bajo la meticulosa dirección del excapitán del Manchester City, Kompany. Ambos técnicos disfrutaron de carreras como jugadores fenomenales en la élite del fútbol europeo. Según Tah, toda esa experiencia sobre el terreno de juego se traslada a la perfección a sus modernos enfoques como entrenadores.