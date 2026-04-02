Con una respuesta lacónica... Yassir elude las preguntas de la selección saudí

El entrenador alemán también se refirió a las lesiones que afectan actualmente al Al-Ahli, concretamente las del defensa turco Merih Demiral, el centrocampista francés Valentin Atangana y los laterales Ali Majrashi y Zakaria Hawsawi.
Yasle dijo: «Estamos ansiosos por jugar tras los días de la FIFA y el parón, para poner a prueba la calidad de los jugadores, sobre todo tras las lesiones que han sufrido».
Y añadió: «En el próximo partido, es difícil que participen los tres lesionados, Atangana, Demiral y Majrashi, pero estamos a la espera».
Y concluyó: «Espero que el equipo médico me dé una fecha concreta para su regreso y que su recuperación avance lo más rápido posible».