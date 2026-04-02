Con una respuesta lacónica... Yassir elude las preguntas de la selección saudí

Yasle ofreció hoy jueves una rueda de prensa para hablar del partido, pero uno de los periodistas le preguntó por los problemas de la selección saudí, si estos tenían que ver con los minutos que juegan los futbolistas y cuáles eran sus expectativas para el Mundial de 2026.

El entrenador alemán respondió de forma lacónica a esta pregunta, diciendo: «Soy entrenador del Al-Ahli y le deseo suerte a la selección saudí en el Mundial».

Algunos han propuesto a Yassine para dirigir a la selección saudí en la fase final del Mundial de 2026, en sustitución del entrenador francés Hervé Renard, quien ha sido objeto de numerosas críticas últimamente, debido al descenso en los resultados y el rendimiento.