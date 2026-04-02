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Con una respuesta lacónica... Yassir elude las preguntas de la selección saudí

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
1ª División
M. Jaissle
H. Renard
Saudi Arabia
World Cup
Arabia Saudita
Alemania
Francia

El entrenador alemán es candidato a suceder a Renard al frente de la selección nacional

El alemán Matthias Jaissle, entrenador del Al-Ahli de Yeda, evitó responder a las preguntas relacionadas con la selección saudí durante la rueda de prensa previa al partido contra el Damac en la Liga Roshen.

El Al-Ahli recibirá al Damac el próximo sábado en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

  • La situación de la selección saudí

    Yasle ofreció hoy jueves una rueda de prensa para hablar del partido, pero uno de los periodistas le preguntó por los problemas de la selección saudí, si estos tenían que ver con los minutos que juegan los futbolistas y cuáles eran sus expectativas para el Mundial de 2026.

    El entrenador alemán respondió de forma lacónica a esta pregunta, diciendo: «Soy entrenador del Al-Ahli y le deseo suerte a la selección saudí en el Mundial».

    Algunos han propuesto a Yassine para dirigir a la selección saudí en la fase final del Mundial de 2026, en sustitución del entrenador francés Hervé Renard, quien ha sido objeto de numerosas críticas últimamente, debido al descenso en los resultados y el rendimiento.

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  • Empate sin goles

    Por otra parte, Yaisle consideró que el parón internacional había sido negativo para el equipo, dado que la mayoría de los jugadores se habían incorporado a sus selecciones nacionales.

    Explicó: «El parón ha sido sin duda negativo para los jugadores; me hubiera gustado que hubiera un partido tres días después de la derrota ante el Al-Hilal (en la Copa del Rey)».

    Y añadió: «El partido contra el Damac será difícil dadas las circunstancias actuales, ya que durante el parón no hemos podido entrenar con el equipo al completo; solo contábamos con unos siete jugadores del equipo, lo que me llena de orgullo, ya que son internacionales».

  • El entrenador alemán también se refirió a las lesiones que afectan actualmente al Al-Ahli, concretamente las del defensa turco Merih Demiral, el centrocampista francés Valentin Atangana y los laterales Ali Majrashi y Zakaria Hawsawi.

    Yasle dijo: «Estamos ansiosos por jugar tras los días de la FIFA y el parón, para poner a prueba la calidad de los jugadores, sobre todo tras las lesiones que han sufrido».

    Y añadió: «En el próximo partido, es difícil que participen los tres lesionados, Atangana, Demiral y Majrashi, pero estamos a la espera».

    Y concluyó: «Espero que el equipo médico me dé una fecha concreta para su regreso y que su recuperación avance lo más rápido posible».