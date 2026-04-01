El nombre del francés Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí, vuelve a vincularse a la selección de Ghana, unos 18 años después de dejar el cargo.
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Con una derrota histórica ante Arabia Saudí... La historia del primer mandato de Renard al frente de la selección de Ghana
Las negociaciones de Ghana
El diario francés «L'Équipe» había confirmado que Renard desea abandonar el cargo de seleccionador de Arabia Saudí antes del inicio del Mundial de 2026, ya que considera que, dadas las circunstancias actuales, le resultará difícil alcanzar el éxito con el equipo.
El periódico señaló que la Federación Ghanesa de Fútbol está considerando contratar al entrenador francés para dirigir la selección absoluta, en sustitución de Otto Addo, quien fue destituido de su cargo este mes de marzo, a menos de dos meses y medio del inicio del Mundial.
El comienzo del viaje por África
Renard comenzó su carrera como entrenador en el continente africano precisamente con la selección de Ghana, concretamente entre 2007 y 2008, como asistente del técnico francés Claude Le Roy, antes de que se destituyera a todo el cuerpo técnico.
Tras esa etapa, Renard dirigió a otras cuatro selecciones del continente africano, la primera de ellas la de Zambia, con la que ganó la Copa Africana de Naciones de 2012, así como las de Angola y Costa de Marfil, para terminar con la selección de Marruecos, con la que se clasificó para el Mundial de 2018.
10 partidos de Ghana
El entrenador francés comenzó a trabajar como segundo entrenador de Claude Le Roy en la selección de Ghana en julio de 2007, antes de marcharse en mayo de 2008.
Durante ese periodo, la selección de Ghana disputó 10 partidos, de los cuales ganó 6, con un porcentaje de victorias del 60 %, mientras que sufrió 3 derrotas y empató una sola vez.
Bronce africano
De esos diez partidos, la selección de Ghana disputó seis en la Copa Africana de Naciones de 2008, en su propio país y ante su público, y se alzó con la medalla de bronce.
La selección de las «Estrellas Negras» lideró su grupo con un pleno de victorias, tras imponerse a Guinea (2-1), Namibia (1-0) y Marruecos (2-0), antes de superar a Nigeria en cuartos de final por 2-1.
Los compañeros de Loro y Renard cayeron ante Camerún por un gol en la semifinal, pero se hicieron con la medalla de bronce tras vencer a Costa de Marfil por 4-2 en el partido por el tercer puesto.
Derrota histórica ante Arabia Saudí
Aparte del Campeonato Africano, la selección de Ghana disputó cuatro partidos amistosos bajo la dirección de Le Roy y Renard, tres de ellos antes de la Copa Africana de Naciones: empató el primero contra Senegal por 1-1, antes de imponerse a Marruecos por 2-0.
Sin embargo, el tercer amistoso fue el peor de la etapa de Renard al frente de la selección de Ghana, ya que perdió ante la selección saudí por 5-0 el 11 de septiembre de 2007, en el último partido amistoso antes del inicio de la Copa Africana de Naciones.
Tras la Copa Africana de Naciones, Renard disputó otro partido amistoso con la selección de Ghana, en el que cayó derrotado ante México por 1-2, antes de que todo el cuerpo técnico, liderado por Claude Le Roy, abandonara el cargo en mayo de 2008.