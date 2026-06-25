Pedri, estrella de la selección española, comparó la generación de 2010, campeona del mundo, con el actual grupo, que busca su propio lugar en la historia.

El diario «Marca» recogió sus palabras en una entrevista con Teledeporte.

«El fútbol ha cambiado mucho desde 2010», afirmó Pedri.

Añadió: «La generación de 2010 ofrecía un fútbol espectacular, se compenetraba a la perfección y contaba con jugadores de gran calidad».

No obstante, apuntó que ahora el fútbol es más físico, rápido y directo, con menos tiempo para pensar.

Sin embargo, destacó un punto en común: la mentalidad ganadora.

«La similitud principal es que llegamos aquí tras ganar la Eurocopa, como ellos, y ojalá consigamos lo mismo», concluyó.