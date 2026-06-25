Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

Traducido por

Con un mensaje contundente, Pedri se mete en la operación de fichaje de Álvarez

Fichajes
Primera División
Barcelona
Atlético Madrid
Pedri
Julián Álvarez
World Cup
España

Tenemos la misma mentalidad ganadora que la generación de 2010.

Pedri, estrella de la selección española, comparó la generación de 2010, campeona del mundo, con el actual grupo, que busca su propio lugar en la historia.

El diario «Marca» recogió sus palabras en una entrevista con Teledeporte.

«El fútbol ha cambiado mucho desde 2010», afirmó Pedri.

Añadió: «La generación de 2010 ofrecía un fútbol espectacular, se compenetraba a la perfección y contaba con jugadores de gran calidad».

No obstante, apuntó que ahora el fútbol es más físico, rápido y directo, con menos tiempo para pensar.

Sin embargo, destacó un punto en común: la mentalidad ganadora.

«La similitud principal es que llegamos aquí tras ganar la Eurocopa, como ellos, y ojalá consigamos lo mismo», concluyó.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Me gusta mucho Álvarez... y quiero a los mejores jugadores del Barcelona.

    Al mismo tiempo, Pedri admitió su admiración por el delantero argentino Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid.

    «Álvarez me gusta mucho y siempre he dicho que me encantaría que fuera uno de los mejores jugadores del Barcelona», señaló.

    Añadió: «Tienen que darse muchas circunstancias para que se cierre este fichaje. No quiero entrometerme en los asuntos del club, pero espero que se concrete; sería muy bienvenido».

    El Barcelona lo considera prioritario para reforzar su ataque, aunque el Atlético, molesto con el Barça, insiste en que se quede.

    • Anuncios