La ceremonia inaugural del Mundial 2026, celebrada en el estadio de la Ciudad de México, cautivó con sus actuaciones antes del pitido inicial del partido México-Sudáfrica.

En la primera parte se lucieron trajes inspirados en el patrimonio mexicano y actuaron Shakira y Burna Boy, quienes cantaron el tema oficial «Dai Dai».

Después se mostraron las banderas de los equipos participantes y Andrea Bocelli junto a Eja cantaron «DNA».