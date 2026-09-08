Mourinho sigue siendo una figura muy querida entre la afición del Inter, después de haber conquistado de forma memorable el histórico triplete durante su etapa en Milán. Sin embargo, mientras el Inter se prepara para enfrentarse a su Real Madrid en un duelo europeo de primer nivel, Martínez está decidido a que la nostalgia no distraiga al equipo de la misión que tiene entre manos.

Al atender a los medios sobre el reencuentro con el exentrenador del Inter, Martínez fue tajante en su valoración. El delantero declaró: "Mourinho es un entrenador que ha ganado títulos importantes en el Inter. Con todo el respeto hacia él, hoy estamos centrados en preparar el partido de mañana y en dar lo mejor de nosotros".



