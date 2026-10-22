A pocos días de que caiga el telón sobre la carrera por el Balón de Oro, todas las miradas se dirigen al momento que revelará la identidad del jugador que ha recibido el mayor reconocimiento por un año excepcional de competición y brillantez.

Y mientras las candidaturas varían y los pronósticos difieren, los votos siguen siendo el criterio que decide la carrera y le otorga a cada candidato la oportunidad de traducir sus logros individuales y colectivos en un reconocimiento de su superioridad sobre sus rivales.

En un intento por captar las tendencias de voto dentro del ámbito periodístico árabe, los redactores de Kooora, el primer portal deportivo árabe, llevaron a cabo una votación especial para elegir al ganador del Balón de Oro, inspirándose en el mecanismo de distribución de puntos adoptado en el premio principal.

El resultado ofreció una imagen clara sobre la clasificación de los candidatos según las elecciones de 15 redactores, en una carrera que vivió disparidad en las preferencias y una relativa cercanía en algunos puestos, antes de que se definieran los rasgos del líder en el cómputo final.