¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
kooora votekooora
Traducido por

Con sus votos: los redactores de Kooora eligen al ganador del Balón de Oro

FEATURES
L. Yamal
H. Kane
K. Mbappe
L. Messi
K. Kvaratskhelia
Fabián Ruiz
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
España
Inglaterra
Francia
Argentina
Georgia

Fuerte competencia y votos ajustados

A pocos días de que caiga el telón sobre la carrera por el Balón de Oro, todas las miradas se dirigen al momento que revelará la identidad del jugador que ha recibido el mayor reconocimiento por un año excepcional de competición y brillantez.

Y mientras las candidaturas varían y los pronósticos difieren, los votos siguen siendo el criterio que decide la carrera y le otorga a cada candidato la oportunidad de traducir sus logros individuales y colectivos en un reconocimiento de su superioridad sobre sus rivales.

En un intento por captar las tendencias de voto dentro del ámbito periodístico árabe, los redactores de Kooora, el primer portal deportivo árabe, llevaron a cabo una votación especial para elegir al ganador del Balón de Oro, inspirándose en el mecanismo de distribución de puntos adoptado en el premio principal.

El resultado ofreció una imagen clara sobre la clasificación de los candidatos según las elecciones de 15 redactores, en una carrera que vivió disparidad en las preferencias y una relativa cercanía en algunos puestos, antes de que se definieran los rasgos del líder en el cómputo final.

  • Una posición excepcional

    El Balón de Oro, que otorga la revista "France Football", es uno de los galardones individuales más prestigiosos del fútbol, ya que goza de una posición excepcional entre los jugadores y la afición, y sus resultados se utilizan cada año para medir el grado de reconocimiento que reciben las máximas estrellas de este deporte.

    La elección del ganador no se basa únicamente en el número de goles o títulos, sino que la votación tiene en cuenta el rendimiento individual, las aportaciones del jugador con su equipo y los logros colectivos, además de la imagen general que ofrece durante el periodo evaluado, de acuerdo con los criterios del premio.

    Con la cercanía del anuncio del ganador de la edición de este año el próximo lunes, crece la importancia del debate en torno a la identidad del jugador que merece coronarse, especialmente ante la diferencia de gustos y valoraciones entre los votantes, incluso cuando siguen las mismas competiciones y se basan en los mismos hechos.



  • ¿Cómo votaron los editores de Kooora?

    La votación de los redactores de Kooora se basó en la participación de 15 periodistas, cada uno de los cuales eligió a 3 jugadores por orden, del primer al tercer puesto.

    Para mantener la coherencia de la comparación con el premio principal, los tres puestos recibieron la misma ponderación de puntos utilizada en el sistema del Balón de Oro: 15 puntos para el primer puesto, 12 puntos para el segundo puesto y 10 puntos para el tercer puesto.

    En consecuencia, la victoria no dependía únicamente del número de veces que un jugador fue elegido en el primer puesto, sino del total de puntos que acumuló de los distintos votos.

    Así, un jugador puede obtener una clara ventaja en las elecciones al segundo y tercer puesto, lo que refuerza su cómputo final, incluso si no encabeza el número de primeros votos.

    Este sistema permitió convertir las elecciones de los redactores en una clasificación numérica clara, que refleja las preferencias del grupo en su conjunto, en lugar de limitarse a contabilizar los votos que situaron a cada jugador en lo más alto.

  • La lucha por el liderato

    Los resultados mostraron disparidad entre los candidatos que obtuvieron puntos en la votación.

    Lamine Yamal encabezó la lista de los primeros puestos, después de que 7 editores lo eligieran en lo más alto, mientras que Harry Kane fue el más presente en el segundo puesto, lo que le ayudó a reforzar su saldo total.

    En cuanto a Kylian Mbappé, mantuvo su posición entre los principales competidores, beneficiándose de la variedad de votos que obtuvo en los tres primeros puestos.

    Por el contrario, Lionel Messi apareció en las elecciones de varios editores, mientras que Kvaratskhelia y Fabián Ruiz obtuvieron menos puntos, según la clasificación final de la votación.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • El ganador y la clasificación final

    Lamine Yamal se impuso en la votación de los redactores de Kooora, tras sumar 195 puntos, por delante de Harry Kane, que acabó segundo con 162 puntos, mientras que Kylian Mbappé ocupó el tercer puesto con 116 puntos.

    Lionel Messi fue cuarto con 45 puntos, seguido de Kvaratskhelia, quinto con 22 puntos, y Fabián Ruiz, sexto con 15 puntos.

    De este modo, la votación de los redactores de Kooora otorgó la ventaja a Yamal, que destacó en el número de votos que lo situaron en el primer puesto, además de acumular un sólido balance de elecciones en el segundo y el tercer lugar.

    No obstante, este resultado sigue siendo un reflejo de las opiniones de los participantes en la votación del sitio y no representa un resultado oficial ni un indicador determinante sobre la identidad del verdadero ganador del Balón de Oro.

    El anuncio oficial sigue siendo la cita que pondrá fin a las especulaciones y desvelará el nombre de quien recibirá el premio al final de la carrera.



  • Lee también:

    En la gala de Londres: ¿entregará Messi el Balón de Oro al ganador?
    El Balón de Oro, forjador de leyendas: ¿cuál es su precio y cuánto cobra el ganador?
    Más allá del egoísmo de Mbappé y las pretensiones de Yamal: ¡otro jugador merece el Balón de Oro!




Próximos partidos
BAR

BAR

Primera División

25 oct 2026

RMA

RMA