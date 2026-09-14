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Con sangre egipcia y marroquí: ¿quién es Younes Ibrahim, la joven promesa del Brighton habilitada para representar a 4 selecciones?

FEATURES
Brighton
Fabian Hürzeler
Inglaterra
Alemania

Un talento de origen árabe brilla en el cielo de la Premier League

En un momento en el que el Brighton siempre está a la búsqueda del próximo diamante en el mercado de talentos, esta vez no tuvo que ir muy lejos. El diamante ya estaba dentro de los muros de su academia, brillando en silencio desde hacía años.

En una escena que a algunos podría parecerles pasajera, pero que encierra un gran significado en la carrera de cualquier jugador joven, el nombre de Younes Ibrahim apareció por primera vez en la lista oficial del primer equipo del Brighton, cuando se sentó en el banquillo durante la amplia victoria que las Gaviotas lograron sobre el Coventry City por 5-0. 

Sus pies no pisaron el césped, pero en ese momento superó la barrera psicológica y profesional más importante en Inglaterra: la barrera del paso de jugador de academia a jugador del primer equipo en la liga más fuerte del mundo.

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  • Una noche en el banquillo vale por toda una temporada

    El pasado domingo no fue un día cualquiera en el diario de Younes: apenas 48 horas después de anotar un golazo con la camiseta del equipo sub-21, que incendió las redes sociales de los seguidores de la academia, se encontró recibiendo una llamada que le cambió por completo el ánimo: estás con el primer equipo mañana.

    El cuerpo técnico del Brighton, dirigido por Fabian Hürzeler, conocido por su audacia a la hora de dar oportunidades, no lo convocó por cortesía; el Brighton no hace cumplidos. El club que vendió a Caicedo por 115 millones, y a Mac Allister y Cucurella, sabe perfectamente cuándo un jugador está listo. La presencia de Younes en el banquillo en un partido oficial, incluso sin participar, es una declaración de confianza; es decir que te vemos muy pronto.

    Y los números justifican esa confianza. En la actual temporada 2026-2027, Ibrahim disputó tres partidos con los equipos juveniles en distintas competiciones, en los que contribuyó con dos goles (marcó uno y asistió otro), pero la verdadera explosión llegó la temporada pasada, cuando cerró el año con nueve goles y cinco asistencias, convirtiéndose en uno de los nombres más influyentes del sistema juvenil, no solo como delantero, sino como un jugador que se mueve con inteligencia entre líneas y que domina el juego como extremo y falso nueve.

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  • Un largo viaje que comenzó en Luton y pasó por el Chelsea

    La historia de Younes no es la de un talento que apareció de repente. Es una historia de paciencia y de una progresión profesional rigurosa. Comenzó en la modesta academia del Luton Town, donde aprendió los fundamentos de la disciplina inglesa, y después dio un paso de gigante al incorporarse a la academia del Chelsea, una de las mejores fábricas de talento de Europa. Allí se codeó con distintas escuelas futbolísticas y se empapó de la alta presión y el juego rápido.

    Pero el verdadero punto de inflexión fue su decisión de trasladarse al Brighton, donde se unió al equipo sub-15, una decisión que a algunos les pareció un retroceso, pero que fue la cumbre de la inteligencia.

    El Brighton es el único club de Inglaterra que ofrece al jugador de la academia un camino claro hacia el primer equipo. Progresó con firmeza: sub-15, luego sub-18 y después sub-21, y en cada etapa demostró que no solo era talentoso, sino también capaz de desarrollarse física y mentalmente.

    Y el pasado mes de julio llegó el primer momento de la cosecha, cuando Younes firmó el primer contrato profesional de su carrera, un instante que Ian Buckman, director de la academia del Brighton, comentó con palabras que resumen la filosofía del club: "Es un momento emocionante tanto para los jugadores como para sus familias".

    Y añadió: "Es un reconocimiento a los grandes esfuerzos que han realizado durante su etapa en la academia hasta el momento, y ahora deben aprovechar las oportunidades que se les presentan para garantizar la continuidad de su desarrollo y su aprendizaje, tal como han demostrado ser capaces de hacer hasta este instante".

  • El enigma de las cuatro selecciones: ¿quién se quedará con Yunus?

    Y aquí reside el aspecto más fascinante de la historia de Younes Ibrahim, el que hace que su relato trascienda las fronteras del Brighton hasta llegar a las oficinas de federaciones futbolísticas en cuatro continentes.

    El jugador nació en Australia, lo que le otorga el derecho a representar a la selección de los "Socceroos", y se trasladó a Inglaterra hace ocho años, lo que lo hace legalmente elegible para representar a la selección de los Tres Leones. Además, es de ascendencia egipcia y marroquí, lo que le abre la puerta a representar a Egipto y a Marruecos.

    Estamos ante un talento reclamado por cuatro escuelas futbolísticas diferentes. Australia busca a su delantero del futuro, e Inglaterra no deja escapar ningún talento en la Premier League, mientras que Egipto y Marruecos aplican una estrategia clara para atraer a los talentos con doble nacionalidad en Europa.

    Hasta el momento, Younes no ha tomado su decisión, y es una decisión inteligente. A los dieciocho años, la concentración debe estar en el club, en afianzarse en el Brighton, en convertir su primera vez en el banquillo en sus primeros minutos de juego, y luego en su primer gol en la Premier League. Después, las cuatro selecciones acudirán a su puerta, y no al revés.

    Lo que ocurrió ante el Coventry no es simplemente una aparición en el banquillo de suplentes. Es el anuncio del nacimiento de un proyecto de futuro internacional. Un proyecto que comenzó en Sídney, se pulió en Londres y que ahora llama con fuerza a las puertas de la gloria desde la costa sur de Inglaterra.

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