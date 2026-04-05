Con recuerdos marroquíes... La decisión sobre la «patada de Buffon» marca el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern

Dada la importancia del esperado enfrentamiento, se ha elegido al famoso árbitro inglés Michael Oliver.

Este partido es el quinto que Oliver arbitra para el Real Madrid en competiciones europeas, y los resultados de los encuentros anteriores han sido dispares, destacando la derrota ante la Juventus por 1-3 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2017/18, así como la victoria sobre el Eintracht de Fráncfort por 2-0 en la Supercopa de Europa de 2022.

El árbitro inglés también ha arbitrado otros dos partidos del Real Madrid, en los que el equipo se impuso al Sporting de Braga (2-1) en la fase de grupos de la temporada 2023/24, y al Olympiacos (4-3) en la edición de 2025/26.