La Federación Europea de Fútbol ha anunciado quién arbitrará el partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, que se disputará el próximo martes en el Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
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Con recuerdos marroquíes... La decisión sobre la «patada de Buffon» marca el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern
Selección de inglés
Dada la importancia del esperado enfrentamiento, se ha elegido al famoso árbitro inglés Michael Oliver.
Este partido es el quinto que Oliver arbitra para el Real Madrid en competiciones europeas, y los resultados de los encuentros anteriores han sido dispares, destacando la derrota ante la Juventus por 1-3 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2017/18, así como la victoria sobre el Eintracht de Fráncfort por 2-0 en la Supercopa de Europa de 2022.
El árbitro inglés también ha arbitrado otros dos partidos del Real Madrid, en los que el equipo se impuso al Sporting de Braga (2-1) en la fase de grupos de la temporada 2023/24, y al Olympiacos (4-3) en la edición de 2025/26.
Un recuerdo inolvidable
En el mencionado partido de la Juventus se produjo un momento polémico, después de que Oliver pitara un polémico penalti a favor del Real Madrid en los últimos minutos, contra el defensa marroquí de la Juventus Mehdi Benatia, y expulsara al legendario portero Gianluigi Buffon por protestar.
Cristiano Ronaldo transformó el penalti con éxito, lo que permitió al Real Madrid clasificarse para las semifinales con un resultado global de 4-3 y continuar su camino hacia la conquista del título.
Buen historial de Bavaria
Oliver cuenta con un historial relativamente bueno con el Bayern de Múnich, ya que ha dirigido varios partidos del equipo bávaro en diferentes competiciones, en los que ha obtenido buenos resultados.
Entre estos encuentros destacan la victoria del Bayern sobre el Flamengo (4-2) en la Copa Mundial de Clubes de 2025, además de la victoria sobre el Bayer Leverkusen (3-0) en la Liga de Campeones de la temporada 2024/25.
Asimismo, el árbitro inglés dirigió una importante victoria del Bayern sobre el París Saint-Germain (1-0) en la temporada 2022/23, un empate del equipo ante el Red Bull Salzburgo (1-1) en la temporada 2021/22, además de una gran victoria sobre el Barcelona (3-0) en la temporada 2017/18.