Ammar Al-Ghamdi, delantero del Al-Ittihad, se ha adueñado del protagonismo de la Joyy Elite League (la Liga Sub-21 de Arabia Saudí) en el presente mes de septiembre, después de rememorar los recuerdos de la primera temporada de la competición.
Con recuerdos de su primera temporada: Ammar Al-Ghamdi se lleva el premio al mejor jugador de la Roshn Saudi League en septiembre
Un goleador de primer nivel
Ammar Al Ghamdi disputó 3 partidos con el equipo sub-21 del Al-Ittihad durante el presente mes de septiembre, en los que logró marcar 5 goles, con un promedio cercano a los dos goles por partido.
Con ese quinteto, el delantero del Al-Ittihad alcanzó su sexto gol en la actual temporada de la Joy League de Élite, colocándose en el segundo puesto de la tabla de goleadores, a un solo gol de Mohammed Al-Aissi, la estrella del Al-Ettifaq.
El Ittihad lo llevó a la cima
Al-Ghamdi marcó un gol en la victoria por 4-1 ante Al-Wehda en la tercera jornada, y otro en el triunfo por 2-0 sobre Al-Qadisiyah en la cuarta jornada, antes del hat-trick con el que lideró al Al-Ittihad en la victoria por 3-1 frente al Al-Faisaly en la quinta jornada.
Estas victorias, en las que el joven delantero jugó el papel más destacado, colocaron al Al-Ittihad en lo más alto de la clasificación de la Liga Joué de las Estrellas con 13 puntos, con una ventaja de un punto sobre el Al-Fateh, que ocupa el segundo lugar.
Verdugo con la cabeza y el pie izquierdo
Los cinco goles que marcó Ammar Al Ghamdi en el presente mes de septiembre se repartieron entre la pierna izquierda, con la que anotó 3 goles, y la cabeza, con la que firmó otros dos tantos.
La llegada del balón al joven delantero, ya sea a su cabeza o ante su pierna izquierda de cara a la portería, se ha convertido en toda una escena de terror para los porteros de los equipos rivales, pues supone un gol prácticamente cantado que resulta difícil de fallar.
Al Ghamdi no se conforma con su contundencia a la hora de finalizar las jugadas, sino que también participa en la construcción del juego, en la recepción de balones y en la penetración con ellos en las zonas de los rivales, como hizo en el partido ante el Al Qadisiya.
Los héroes de la primera temporada
Al Ghamdi recuperó los recuerdos de su brillante actuación en la primera temporada de la Joy League Élite, cuando marcó 14 goles con los que compitió por el título de máximo goleador.
De entre esos 14 goles, Ammar Al Ghamdi marcó 4 goles en 4 partidos de las fases eliminatorias, lo que refleja sus grandes capacidades en los momentos decisivos.
El delantero del Al Ittihad espera continuar con su gran nivel en la temporada actual, para conducir a su equipo hacia el título del que se despidió en cuartos de final la temporada pasada, y coronarse con el título de máximo goleador que perdió por un escaso margen.
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