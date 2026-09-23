Los cinco goles que marcó Ammar Al Ghamdi en el presente mes de septiembre se repartieron entre la pierna izquierda, con la que anotó 3 goles, y la cabeza, con la que firmó otros dos tantos.

La llegada del balón al joven delantero, ya sea a su cabeza o ante su pierna izquierda de cara a la portería, se ha convertido en toda una escena de terror para los porteros de los equipos rivales, pues supone un gol prácticamente cantado que resulta difícil de fallar.

Al Ghamdi no se conforma con su contundencia a la hora de finalizar las jugadas, sino que también participa en la construcción del juego, en la recepción de balones y en la penetración con ellos en las zonas de los rivales, como hizo en el partido ante el Al Qadisiya.