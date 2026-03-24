Con Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa al frente, la selección mexicana de Javier Aguirre vuelve al pasado en el peor momento posible

Cada cuatro años, Guillermo Ochoa vuelve a la carga. No importa la edad que tenga, en qué club juegue o cuál sea su estado de forma: el portero mexicano siempre está ahí, vistiendo la camiseta de la selección nacional. A estas alturas, es todo un ritual, casi un consuelo, ver al guardameta, con su peinado alocado y todo, bajo los palos. Es una figura emblemática del Mundial, aunque no precisamente una de las más exitosas.

Y ahí radica el problema. México, a tres meses de un Mundial que, en parte, se disputará en su propio terreno, es un equipo aterradoramente similar al que no logró pasar de la fase de grupos en 2022. Las promesas de una renovación se han quedado en nada. Una serie de lesiones, combinadas con una generación de talento mediocre, han obligado a Javier Aguirre —que ahora dirige a El Tri por tercera vez— a recurrir a algunas de las figuras clave de tiempos pasados.

Aunque la continuidad tiene cierto encanto, la selección mexicana parece estar estancada. Jugadores que en su día fueron considerados grandes talentos han quedado en el olvido, y México volverá a recurrir a un grupo similar para obtener mejores resultados. Solo que esta vez son más mayores. Y aunque Aguirre ha intentado renovar su equipo con una mezcla de jóvenes y jugadores con doble nacionalidad, esta selección parece carecer de calidad de cara a una crucial ventana internacional en marzo, en la que se enfrentará a dos rivales muy superiores.