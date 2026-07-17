Con la ayuda de las leyendas del Barcelona... España intentó fichar a Messi de Argentina

Ginés Meléndez, excoordinador de las selecciones juveniles de España, ha revelado los intentos de España por convencer a Lionel Messi para que jugara con la selección española antes de que optara por Argentina.

En una entrevista con el diario «AS», Meléndez reveló que, con la ayuda de Gerard Piqué, Cesc Fábregas y otros compañeros del Barcelona, trató de convencer a Messi de que vistiera la camiseta de España cuando aún era un joven jugador del club.

«Intentamos que jugara con nosotros porque tengo un amigo en el Barcelona llamado Álex García, que fue entrenador de Messi en las categorías inferiores, y siempre me decía que había que convencer al jugador argentino para que jugara con España».

Messi pertenece a la generación de 1987, la misma de Piqué y Fábregas, y en la selección juvenil española había entonces siete u ocho jugadores del Barcelona que también trataron de convencerlo.

Al preguntarle si Piqué y Fábregas presionaron a Messi, respondió: «Sí, eran de la misma generación. Cuando Messi tenía 13 años, yo quería que jugara conmigo. Y Álex García estaba muy entusiasmado con la idea de convencerlo».

Durante el Campeonato de España Juvenil en Albacete, le repetí: “Por favor, tienes que jugar con nosotros”.