La federación lamentó conocer la decisión por la prensa. Según la carta, la FIFA «inventó» un recurso a partir de una solicitud de copia y lo «desestimó de inmediato por inadmisible», ignorando las peticiones legítimas de la RBFA.

Además, en la reunión previa al partido, la FIFA —que suele analizar junto a las federaciones el desarrollo del encuentro— omitió deliberadamente el apartado sobre la suspensión automática de los jugadores. «Este tema había estado presente en las cuatro reuniones anteriores», recordó la RBFA.

«Hasta ahora no hemos recibido ni la decisión ni su explicación», añadieron. Por ello, la federación recurrirá la sentencia y, sea cual sea el resultado del partido, «defenderá en las próximas horas, días y meses los principios de ética, competencia leal y los intereses del fútbol».