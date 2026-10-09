Preguntado sobre si los equipos deberían poder dictar sus propios presupuestos, siempre que las deudas no se carguen al club, el exdefensa del City Mills, que hablaba en nombre de Gambling.com, la guía de los mejores casinos online, dijo a GOAL: «Sí, con ciertos matices.

«La razón de ser del Fair Play Financiero es que los clubes no quiebren. Porque, evidentemente, especialmente en este país, el club es una comunidad. Va de los aficionados. Es mucho, mucho más grande que el fútbol. Va de todo eso.

«Si un club de fútbol quiebra, afecta a toda la localidad, a la ciudad, o a lo que sea. Tenemos que proteger eso tanto como cualquier otra cosa. Así que el Fair Play Financiero, o como lo quieras llamar, PSR, está para evitar que los clubes quiebren.

«Hay una solución muy, muy sencilla para esto. Y lo he dicho muchísimas veces. Si tienes propietarios multimillonarios, deja que gasten lo que quieran gastar. ¿Por qué no? Bueno, con la condición de que esos contratos que firman se depositen en una cuenta de depósito en garantía. Así esos contratos quedan protegidos.

«Digamos que mañana tomo el control de un club y que el valor de todos los contratos es de 900 millones durante el tiempo que sea. Ese es el valor total de los contratos de esos jugadores. Yo digo: “ahí tienes, hay 900 millones de libras en una cuenta que no se puede tocar”. Hay, en la práctica, una salvaguarda. Si mañana me marcho, es mi garantía y pierdo mis 900 millones de libras.

«Si ficho a un jugador nuevo, tengo que seguir aumentándolo. Y, obviamente, cada año se revisa, vas ajustando esa cifra. Así que estás poniendo una garantía. Si mañana me marcho, el club está protegido. Esos contratos acabarán agotándose, pero el club no sale perjudicado. El club puede vender jugadores y demás mientras tanto si quiere y recuperar dinero. Pero ese club nunca tiene que preocuparse por no poder pagar los salarios de esos jugadores.

«Por ejemplo, el Luton Town ascendió y digamos que el Saudi Investment Fund fueran aficionados del Luton. No puedes competir. Lo hemos visto en el Newcastle. ¿Por qué, si es tu dinero, no puedes gastar todo lo que quieras? Siempre que el club esté protegido.

«La gente dice: “oh, es mucho dinero”. Bueno, tienes una elección. Si compras un club de fútbol y tienes que poner mil millones de libras en garantía, pues así sea. Si no, gestiona mejor tu club de fútbol y pon 500 millones en garantía.

«Empiezas a ver eso en la EFL. Obviamente, los equipos que descienden desde la Championship tienen que demostrar que pueden pagar sus salarios para la temporada siguiente y asumir sus pérdidas. Es algo parecido, solo que, evidentemente, a una escala mayor y con cifras más altas.

«¿Puede el Chelsea permitirse hacer eso? ¿Pueden los Glazers permitirse hacer eso? Sí, claro que pueden. Y vale, puede que lo pidan prestado a un banco, o hagan lo que sea, pero puedes proteger a esos clubes de fútbol.

«Yo estaría totalmente a favor de dejarles gastar lo que quieran. Siempre que no sea dinero prestado, siempre que no esté respaldado por ninguna otra cosa, que sea efectivo real que estén invirtiendo, capital real, ¿por qué no? Siempre que no sean préstamos que haya que devolver o X, Y, Z. Si dices: “aquí está mi bolsa de dinero, boom, aquí está”, yo les dejaría gastar todo lo que quieran».