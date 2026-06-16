Atardece en una terraza al aire libre del norte de Houston, Texas, EE. UU., y aún hace mucho calor. En una pantalla gigante se proyecta un partido de fútbol. Delante, dos hombres sentados en sillas de camping gritan al unísono por los micrófonos. A su alrededor, unos 200 aficionados siguen con emoción el encuentro.
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Con chupitos gratis y camisetas prohibidas: estos rincones recónditos son una auténtica bendición para el ambiente del Mundial en Estados Unidos
El ruido refleja la emoción. No extraña: su selección juega su primer Mundial en 52 años. Para celebrar el regreso de Haití ante Escocia, quieren un poco de folclore nacional lejos de casa y evitar los comentarios estadounidenses de la TV.
Por eso, la organización «Houston Haitians United» ha organizado una retransmisión pública con sus propios comentaristas, que gritan una mezcla de criollo, francés e inglés. Para los oídos de habla alemana suena como un código secreto. Pero en Estados Unidos hay muchos iniciados: se estima que viven unos 850 000 haitianos, de los cuales más de 30 000 residen en la metrópoli texana de Houston.
Ambiente de Mundial en el «Houston Haitians United»
Pocos países han sido tan moldeados por la migración como Estados Unidos. Desde siempre ha atraído a quienes buscan seguridad y una vida mejor. El presidente Donald Trump ha intentado revertir esta tendencia, sobre todo a través del uso de la agencia de inmigración ICE. Hoy, cerca del 15 % de la población, unos 50 millones de personas, nació en el extranjero. Si se añaden sus hijos, la cifra se duplica.
Como el fútbol —a diferencia de lo que ocurre en EE. UU.— es el deporte más popular en casi todos los países, aquí viven muchas personas que crecieron con este deporte. Muchas proceden de naciones que participan en el Mundial en su país de adopción. A la cabeza, por supuesto, los mexicanos, que además son coanfitriones. También residen grandes comunidades de Colombia, Corea del Sur y Haití.
En las grandes ciudades estas redes son muy activas: organizaciones como «Houston Haitians United» ofrecen conciertos, charlas, encuentros deportivos y, ahora, proyecciones públicas del Mundial. Así crean rincones con auténtico ambiente de torneo.
En general, la presencia del torneo en EE. UU. —salvo excepciones como los animados escoceses de Boston— se reduce a estadios y zonas de aficionados. El Mundial no domina el paisaje urbano como lo hizo la Eurocopa en Alemania hace dos años o el propio Mundial de 2022 en Catar, donde todo se concentró en una sola ciudad.
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Haití se clasificó para el Mundial en el exilio.
«Estoy muy emocionado», afirma Jean Michel, cofundador y presidente de «Houston Haitians United», uno de los organizadores de la retransmisión pública. «Es un momento maravilloso de nuestra historia en Houston. Queremos celebrar el Mundial». El evento se celebra en una pequeña cervecería con terraza decorada con banderas haitianas, globos azules y rojos y manteles. Los primeros 50 aficionados reciben un obsequio con chupito, silbato, piruleta y galleta.
Hay comida callejera, cerveza y cócteles, además de pancartas que anuncian un supermercado y una peluquería locales. En los descansos, un DJ pone música haitiana. El club de fútbol «Haitian Soccer United» también coorganiza el evento. Muchos lucen con orgullo la camiseta nacional, prohibida por la FIFA por llevar en la parte inferior un motivo de la batalla de Vertiers de 1803, clave para la independencia de Francia.
Tras lograr la independencia en 1804, se convirtió en la primera nación gobernada por exesclavos. En las últimas décadas ha sufrido graves crisis por catástrofes naturales, hambrunas, corrupción y violencia de bandas. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 predomina la anarquía. Cientos de miles huyeron, muchos a Estados Unidos. Durante los combates el estadio de Puerto Príncipe resultó muy dañado, por lo que la selección juega de local en islas vecinas. Esta es solo su segunda clasificación mundialista tras la de 1974, cuando cayó eliminada en la fase previa sin sumar puntos.
El seleccionador francés, Sébastien Migne, nunca ha pisado suelo haitiano. Sus jugadores actúan por todo el mundo: uno en Irán, otro en Ecuador y el tercer portero, Josué Duverger, en el Cosmos de Coblenza, de la quinta división alemana. Solo Curazao le disputa el papel de outsider del torneo.
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«Esta fase de clasificación para el Mundial nos da un nuevo impulso»
Haití cae 0-1 ante Escocia tras un partido en el que, pese a dominar, no logra empatar. En la pantalla gigante, Jean Michel toca el cuerno de una cabra para atraer la suerte, sin éxito. Aun así, la afición celebra la entrega del equipo. Para Haití el Mundial no es solo goles y triunfos, sino la oportunidad de mostrarse al mundo con una imagen positiva.
«Sabemos que quizá la gente tenga una mala imagen de nuestro país, que hay muchos problemas», dijo el centrocampista haitiano Jean-Ricner Bellegarde antes del torneo. Por eso, la participación en el Mundial «hará mucho bien al país, a la gente y a mi familia». Las imágenes de las enormes y pacíficas fiestas de aficionados en Haití también mostraron bonitas estampas.
“Esta clasificación nos da un nuevo impulso tras todo lo que ha pasado en nuestro país y une a la gente de forma positiva”, afirma Jean Michel, y añade con tono casi político: “Podemos volver a poner nuestro país en pie”. Como un mantra, en la transmisión pública se repite el deseo de regresar: el propio y el de la selección.
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A los aficionados de Haití se les ha prohibido la entrada en Estados Unidos
El viernes, en el segundo partido de la fase de grupos, Haití se mide a Brasil. Es un duelo especial: cuando su selección no se clasifica, la mayoría de los haitianos apoyan a la pentacampeona. «Houston Haitians United» volverá a organizar una retransmisión pública, aunque no la habrá en el último partido contra Marruecos. Ese encuentro se jugará en Atlanta, y muchos miembros de la comunidad planean viajar once horas hacia el noreste para verlo en directo.
En los estadios, la selección haitiana solo cuenta con el respaldo de su diáspora en Estados Unidos. A los aficionados de Haití, al igual que a los de Irán, se les impide ingresar al país. Si dependiera del presidente Donald Trump, muchos haitianos residentes en EE. UU. ya habrían sido deportados. Aun así, su presencia aquí, como la de otras comunidades de inmigrantes de los equipos participantes, enriquece el ambiente del Mundial en Estados Unidos.