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¡Con campo de fútbol y cancha de baloncesto propios! El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, venderá su mansión en Inglaterra por una suma astronómica

Bundesliga
V. Kompany
Bayern Múnich

Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, venderá su mansión en Inglaterra.

Seis dormitorios, piscina interior, sala de juegos, gimnasio y 700 m² habitables. Esta propiedad de Hale Barns, Mánchester, cuesta unos cuatro millones de euros y fue de Vincent Kompany.

  • Según el tabloide inglés The Sun, el entrenador del Bayern Munich vende su mansión con campo de fútbol y cancha de baloncesto a un precio de ganga. Originalmente costó unos 4,5 millones de euros.

    Kompany se mudó allí con su familia en 2009, durante su etapa en el Manchester City (2008-2019), y ahora la propiedad se anuncia en internet sin mencionar al anterior propietario.

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  • KompanyGetty Images

    Vincent Kompany volvió a llevar al Bayern de Múnich al título de liga

    El belga, en su segundo año como entrenador, ha ganado otra vez la Bundesliga y se ha mudado a Grünwald, el mismo lujoso barrio donde antes vivió Lars Ricken, director general del Borussia Dortmund.

    La vivienda, de lujo, incluye piscina cubierta, sauna y biblioteca.

  • Vincent Kompany: resumen de sus etapas como entrenador


    Periodo

    Club

    2019-2022

    RSC Anderlecht (2019/20, aún como jugador-entrenador)

    2022–2024

    FC Burnley

    Desde 2024

    FC Bayern de Múnich


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