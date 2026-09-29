AFP
Traducido por
Comunicado oficial: la Premier League declara al Manchester City culpable de 115 cargos financieros
Una comisión independiente dicta un veredicto de culpabilidad
Un comunicado oficial difundido hoy por la Premier League confirmó la resolución sin precedentes contra el Manchester City. La Liga anunció: "Una Comisión independiente ha declarado al Manchester City FC culpable de todos los cargos relacionados con infracciones graves de las normas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas, así como de la mayoría de los cargos en relación con su falta de cooperación con la investigación de la Liga". Las conclusiones detalladas expusieron un presunto plan de financiación encubierta.
El comunicado continuaba: "La Comisión independiente determinó que el Manchester City concertó acuerdos comerciales ‘ficticios’ con varios de sus patrocinadores durante ese periodo, que formaban parte de un plan de financiación encubierta, por el cual esas compañías solo estaban obligadas a pagar una parte de las tarifas de patrocinio correspondientes. El resto fue financiado por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), que era propietaria del club".
- Getty Images Sport
Incumplimiento de las normas financieras e investigación obstaculizada
El organismo rector aclaró la enorme magnitud de las irregularidades financieras, que superaron los 900 millones de libras. El comunicado señalaba: "Se determinó que el propósito de estos mecanismos había sido inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras durante el periodo afectado, para aparentar cumplir con las normas financieras. La consecuencia de esto, según determinó la Comisión, fue que el club presentó cuentas inexactas y ocultó el verdadero estado de sus finanzas a sus auditores y a los reguladores del fútbol. La Comisión concluyó que ‘con su conducta, el club claramente pretendía eludir las reglas de la Premier League‘."
El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, comentó sobre la gravedad de la situación y declaró: "La decisión principal establece los hechos de lo ocurrido en el Manchester City durante este periodo. Detalla cómo el club incumplió sistemáticamente las reglas de la Premier League durante casi una década."
Masters añadió: "Este caso disciplinario, y esta decisión, son los más significativos de la historia de la Premier League". Además, la comisión reveló que, durante la investigación de cuatro años, el club "incumplió en múltiples ocasiones sus deberes de cooperación y de la máxima buena fe hacia la Liga", y concluyó que el Manchester City había "realizado esfuerzos concertados para detener y frustrar la investigación de la Premier League."
El club mantiene su inocencia y prepara su defensa
El Manchester City ha rechazado con firmeza las conclusiones de la comisión y está dispuesto a impugnar la resolución. En su propio comunicado, el club respondió: "El Manchester City FC está a la vez decepcionado y sorprendido por la opinión de la Comisión de la Premier League, que se ha publicado hoy. El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el club será implacable y, cuando sea necesario, proactivo en todos y cada uno de los foros regulatorios y legales apropiados."
Al afirmar su intención de luchar contra la decisión, el club añadió: "El proceso de la Premier League sigue en curso, con elementos significativos aún sin completarse. El Manchester City FC recurrirá ahora a las vías de apelación que tiene a su disposición, sobre la base de que la opinión contiene errores materiales claros, de derecho, de principio y de hecho, y no es segura."
- Getty Images Sport
Se ciernen sanciones mientras comienza el proceso de apelación
Tras el veredicto de culpabilidad de la comisión, la cuestión de las sanciones se abordará por separado en una nueva vista privada. El Manchester City se enfrenta a posibles castigos que van desde multas cuantiosas y deducciones de puntos hasta el descenso automático. Como el club tiene hasta el 2 de octubre para presentar oficialmente un recurso, se espera que esta batalla legal domine el fútbol inglés en el futuro próximo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias