Comunicado del AC Milan sobre los precios de las entradas para los partidos fuera de casa: «Estamos al lado de nuestros aficionados»

El AC Milan respalda firmemente a sus aficionados en su lucha contra los precios excesivos de las entradas para los partidos fuera de casa.





Nuestros aficionados han anunciado que boicotearán el próximo partido contra el Udinese después de que se les haya fijado un precio para las entradas del sector visitante significativamente más alto que el cobrado a los aficionados de otros clubes. Entendemos su frustración y apoyamos plenamente su postura.





Seguir al equipo fuera de casa ya supone un esfuerzo económico considerable. Además de la entrada, los aficionados deben asumir los gastos de combustible, peajes, transporte y, en muchos casos, alojamiento. Precisamente por eso es aún más importante que reciban un trato justo, independientemente del club al que apoyen.





El atractivo mundial del fútbol italiano depende en gran medida de la fidelidad y la pasión de los aficionados de clubes como el AC Milan. Imponer a esos mismos aficionados precios excesivos para los partidos fuera de casa no solo es injusto, sino que socava la unidad de la liga en un momento en el que el fútbol italiano necesita unir fuerzas para competir con la Premier League y las demás ligas europeas. Este comportamiento no hace más que ahondar las divisiones entre los clubes y alimentar un antagonismo malsano entre los equipos grandes y pequeños de la Serie A.







