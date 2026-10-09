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Alvino Hanafi
Traducido por

Comprometido hasta 2030. Arteta, encantado, desvela los detalles del lucrativo nuevo megacontrato con el Arsenal

Arsenal
M. Arteta
Arsenal vs Leeds
Leeds
Premier League

Mikel Arteta ha expresado su satisfacción tras firmar una lucrativa ampliación de contrato que le mantendrá en el Arsenal hasta 2030. En sus primeras declaraciones ante los medios desde la firma, el técnico español desveló la ilusión que rodeó las negociaciones.

  • Arteta compromete su futuro a largo plazo con el Arsenal

    Mikel Arteta compareció ante los medios por primera vez desde que formalizó una nueva y lucrativa ampliación de contrato con el Arsenal, que se prolonga hasta el verano de 2030. El español, que guio al club al título de la Premier League, habló con calidez sobre el deseo mutuo entre él y la directiva de continuar su camino juntos.

    El anuncio supuso un enorme impulso anímico en el Sobha Realty Training Centre antes de recibir al Leeds United.

    El acuerdo consolida el proyecto a largo plazo de Arteta en el norte de Londres.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un técnico elogia la gestión de las negociaciones contractuales

    Arteta elogió la profesionalidad con la que la cúpula del Arsenal gestionó el proceso de renovación. «Mi familia está muy agradecida por poder disfrutar de este increíble privilegio de continuar», declaró Arteta durante su rueda de prensa previa al partido.

    «Dije desde el principio que el club y yo queríamos lo mismo, pero me encantó la manera en que se gestionó».

    «Lo más importante es al final, cuando estás a punto de firmar, mirar alrededor de la sala y ver la ilusión en sus ojos».

  • Ambición incansable por mantener estándares de élite

    A pesar de asegurar su futuro a largo plazo, Arteta insistió en que los éxitos del pasado no significan nada sin un compromiso diario con la mejora. "Eso es todo, ahora tengo que ganarme el derecho cada día para seguir a este nivel", añadió el técnico del Arsenal.

    Su determinación por elevar el nivel refleja la cultura instaurada dentro del club durante su etapa al frente.

    Jugadores y empleados acogieron con satisfacción la estabilidad que aporta el nuevo contrato.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    El foco cambia de inmediato al choque contra el Leeds

    Con su futuro contractual completamente resuelto, la prioridad inmediata de Arteta pasa a ser mantener la defensa del título nacional del Arsenal. El técnico quiere que su equipo celebre su renovación con tres puntos el sábado por la tarde.

    El Arsenal se enfrenta al Leeds United en el Emirates Stadium con el objetivo de reencontrarse con la victoria.

    Arteta sigue decidido a llevar más títulos al club durante los próximos cuatro años.

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