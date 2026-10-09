Mikel Arteta compareció ante los medios por primera vez desde que formalizó una nueva y lucrativa ampliación de contrato con el Arsenal, que se prolonga hasta el verano de 2030. El español, que guio al club al título de la Premier League, habló con calidez sobre el deseo mutuo entre él y la directiva de continuar su camino juntos.

El anuncio supuso un enorme impulso anímico en el Sobha Realty Training Centre antes de recibir al Leeds United.

El acuerdo consolida el proyecto a largo plazo de Arteta en el norte de Londres.