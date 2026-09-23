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«¡Comportamiento inapropiado!». El Real Madrid exige la dimisión de Javier Tebas en una extraordinaria guerra de declaraciones después de que el presidente de LaLiga se burle de las denuncias de conspiración arbitral
El Real Madrid exige la dimisión de Tebas tras el caos en el derbi
Las secuelas del reciente derbi madrileño han desembocado en una crisis institucional en toda regla. El Real Madrid sufrió una frustrante derrota por 2-1 ante su feroz rival ciudadano, el Atlético, lo que deja al Real Madrid a seis puntos del líder de LaLiga, el Barcelona. Sin embargo, el resultado ha quedado completamente eclipsado por la polémica posterior en torno al colegiado Ortiz Arias y al equipo del VAR.
Tras el pitido final, el presidente de LaLiga, Tebas, cargó contra las quejas del Madrid sobre el arbitraje. El máximo dirigente de la competición rechazó públicamente la idea de una campaña orquestada contra el club, lo que provocó una furiosa respuesta desde el Bernabéu.
En un duro comunicado oficial, el Real Madrid condenó los comentarios de Tebas por considerarlos un ataque al club y exigió su dimisión inmediata. Los dirigentes madridistas sostuvieron que la máxima categoría del fútbol español necesita con urgencia un líder neutral, y calificaron las acciones del actual presidente como completamente inaceptables para alguien en su cargo.
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Tebas se burla de las afirmaciones mientras el Madrid responde
La guerra de declaraciones comenzó cuando Tebas se burló públicamente de las acusaciones de parcialidad arbitral contra el equipo de Jose Mourinho. «Afirmar que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia», declaró el presidente de LaLiga. «Ese relato sirve como excusa para tapar otras carencias que están a la vista en estos primeros partidos de la temporada. Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que está pasando sobre el terreno de juego».
La respuesta del Madrid fue rápida y contundente. Un comunicado oficial del club decía: «Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir desacreditando y atacando al Real Madrid. Ante este comportamiento inapropiado y persistente, creemos que la competición de fútbol profesional en España necesita con urgencia un líder capaz de gestionarla y de desarrollar todo su potencial con el deber fundamental de la neutralidad.
«Su última intervención es particularmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable, ya que implica comentar un artículo de un periodista independiente en un medio digital. Sin embargo, reacciona contra nuestro club tomándose la libertad de criticar nuestra estrategia deportiva, un movimiento absolutamente absurdo e irresponsable».
El Real Madrid también cargó contra los árbitros, destacando en concreto dos acciones polémicas que implicaron a Jude Bellingham y Federico Valverde. «El Real Madrid pierde el derbi en el Metropolitano en un partido marcado por el muy terrible arbitraje de Ortiz Arias», dijo el club en otro comunicado. «No expulsó a Cuti Romero en la primera parte por pisar la rodilla de Bellingham, ni tampoco expulsó a Lee Kang-In por pisar el tobillo izquierdo de Valverde».
Aumenta la presión en la carrera por el título en medio de la guerra institucional
La amarga derrota en el Metropolitano ha dejado al Madrid cuarto en la clasificación de LaLiga. Ahora mismo está por detrás del líder invicto, el Barcelona, así como del Atlético y el Real Betis, tras un titubeante inicio de la nueva campaña.
El derbi se decidió por una acción clave, cuando Dean Huijsen vio la tarjeta roja por derribar a Giuliano Simeone dentro del área. Alejandro Grimaldo transformó el consiguiente penalti, y Jonathan David amplió la ventaja del Atlético antes de que Antonio Rudiger anotara el tanto de la consolación en los últimos minutos para los visitantes, que acabaron con 10 jugadores.
Sin embargo, el resultado ha pasado ahora a un segundo plano ante la creciente guerra institucional entre el Real Madrid y LaLiga. Las explosivas acusaciones de Mourinho sobre el comité arbitral no han hecho más que avivar un fuego que no muestra señales de apagarse a corto plazo.
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Mourinho afronta una reconstrucción sobre el césped mientras la disputa sigue latente
Mourinho se enfrenta ahora a la complicada tarea de volver a centrar a su plantilla en medio del ruido de este choque institucional. Por detrás de su eterno rival en la lucha por el título, el Real Madrid no puede permitirse más tropiezos si quiere recortar la desventaja de seis puntos con el Barcelona.
El club también estará muy pendiente del estado físico tanto de Bellingham como de Valverde después de las duras entradas que sufrieron durante el derbi. Mientras tanto, las consecuencias de la actuación arbitral probablemente seguirán dando que hablar mientras el Madrid busca respuestas de la cúpula de la liga.
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