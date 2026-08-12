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«¡Comportamiento inaceptable!»: Memphis Depay declara la guerra al Corinthians en un comunicado furioso tras las «promesas incumplidas» sobre la ampliación de contrato
Depay carga contra las promesas incumplidas
Depay ha reaccionado con furia después de que Corinthians anunciara oficialmente que no renovaría su contrato, dejando al internacional neerlandés sin club. A través de las redes sociales, el jugador de 32 años expresó su profunda frustración por lo que considera una traición por parte de la directiva del club, tras una etapa exitosa, aunque marcada por las lesiones, en Brasil.
En un contundente comunicado publicado en X, Depay dijo: "Muy decepcionado al leer que Corinthians ha decidido no respetar nuestro acuerdo vigente para ampliar mi contrato por 2 años más. Esta renovación fue acordada explícitamente por el presidente, así como por los departamentos deportivo, jurídico y financiero. Sin embargo, algunas personas decidieron incumplir este compromiso.
"Yo no quería esta situación y siempre respeté al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para preservar mis intereses. En los próximos días hablaré públicamente, pero tened por seguro que no dejaré sin sanción este comportamiento inaceptable."
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La estabilidad financiera, señalada como la causa principal
Corinthians publicó su propio y extenso comunicado para explicar la situación, enmarcando la salida como algo necesario para garantizar la supervivencia a largo plazo de la institución. A pesar de las afirmaciones del jugador sobre un acuerdo previo, el club insistió en que su actual situación económica hacía imposible asumir las exigencias financieras de una estrella internacional de primer nivel.
El comunicado del club decía: "El Sport Club Corinthians Paulista ha decidido no renovar el contrato del jugador Memphis Depay. Esta decisión se tomó única y exclusivamente teniendo en cuenta la salud financiera de nuestra institución, que exige rigor, equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles.
"Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al jugador Memphis Depay y a todo su equipo, que desde el inicio de las negociaciones buscó el mejor acuerdo posible."
Un legado de títulos en Brasil
Durante su etapa en el Neo Quimica Arena, Depay demostró ser una figura clave cuando estuvo en forma, ayudando al club a conquistar tres grandes títulos, incluida la Copa do Brasil. Su impacto fue inmediato tras su llegada en 2024, ya que lideró una racha de nueve victorias consecutivas que transformó la situación del club.
Ampliando la explicación sobre la decisión, el club añadió: "Entendemos que el proceso se prolongó más allá del plazo tradicional, pero esto se debe principalmente al hecho de que estamos tratando con un atleta distinguido. La Junta también reconoce y valora los incansables esfuerzos de todos los departamentos de la institución que trabajaron para hacer viable la permanencia del atleta".
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La sostenibilidad por encima de la ambición deportiva
El culebrón continuará con una rueda de prensa prevista con el presidente Osmar Stabile, mientras el equipo de Fernando Diniz trata de gestionar las consecuencias de las explosivas acusaciones de Depay. Mientras el jugador ya busca su próximo destino, el gigante brasileño se prepara para una posible acción legal o disciplinaria después de que Depay prometiera sancionar su comportamiento «inaceptable».
Las últimas palabras del club sobre el asunto subrayaron la dificultad de la decisión al afirmar: «Dadas las obligaciones financieras actuales y futuras del Corinthians, quedó claro que asumir un nuevo compromiso de esta magnitud no sería compatible, en este momento, con el equilibrio financiero que necesitamos preservar para garantizar la sostenibilidad de la institución. Reconocemos que esta fue una decisión difícil, pero sin duda necesaria para el futuro del Sport Club Corinthians Paulista.
«Agradecemos a todos su comprensión y seguiremos trabajando para que el Corinthians siga siendo fuerte, sólido y vencedor».
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