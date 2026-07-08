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«Completamente destrozado»: el padre de Jordan Henderson revela la gravedad de la lesión en el brazo del centrocampista inglés, pero asegura que se quedará en el Mundial
Un extraño accidente empaña las celebraciones de Inglaterra
Inglaterra venció 3-2 a México y avanzó a cuartos del Mundial, pero lo ocurrido en el Azteca quedó eclipsado por un extraño incidente. Henderson, que solo había jugado 12 minutos en el torneo, se cayó contra las vallas publicitarias al celebrar el último triunfo. La gravedad quedó clara cuando lo sacaron en camilla con oxígeno.
En declaraciones a Mail Online, Brian Henderson explicó la gravedad de la lesión: «Es el antebrazo izquierdo; se lo ha destrozado por completo. Le pondrán una escayola y luego dependerá de lo que digan los especialistas. No va a abandonar a sus compañeros. Estará allí hasta que termine todo».
- AFP
Una espera llena de ansiedad para Brian Henderson
Brian se quedó en el Reino Unido mientras su hijo viajaba a México y admitió que, al principio, subestimó la gravedad de la caída. Como la retransmisión televisiva no mostró todo el accidente, tuvo que reconstruir lo sucedido a distancia. Pasó horas esperando noticias del personal médico, que ya buscaba un cirujano con experiencia en jugadores de la NFL.
Brian recordó: «Al principio pensé que solo se había caído. Creí que se había rasguñado la muñeca. No supe lo grave que era hasta que entrevistaban a Harry Kane y pasó una camilla con Jordan, con oxígeno. Entonces escribí a su asistente, que estaba allí, para saber qué había pasado. No pude dormir esa noche. Ahora solo queda esperar».
El centrocampista se pronuncia tras la operación
Mientras Inglaterra volvía a su base en Kansas City para preparar sus próximos partidos, Henderson se quedó en Ciudad de México para operarse el hueso fracturado. Desde entonces, un vídeo muy compartido en redes muestra el momento exacto de su desafortunada caída, cuando los jugadores abandonaban el campo.
A pesar del dolor y de su abrupto adiós al torneo, se mantuvo positivo. El martes escribió a sus seguidores: «¡Una noche para recordar! Qué actuación tan increíble ante todos los retos. Estoy muy orgulloso de este equipo especial [emojis]. Gracias por el apoyo, el sábado nos espera otro partido importante».
- Getty Images
¿Qué les depara el futuro a Inglaterra y a Henderson?
Henderson se centrará en recuperarse mientras anima a Inglaterra desde la banda. Thomas Tuchel y su equipo se enfrentan este sábado a un crucial partido de cuartos de final contra Noruega. La selección escandinava sorprendió al mundo al derrotar a Brasil 2-1, con dos goles de Erling Haaland. El prolífico delantero ya ha marcado siete goles en este Mundial, un enorme reto para los Tres Leones.
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