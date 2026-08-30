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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

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Compleja ecuación económica con el Al Hilal: Benzema deja en un aprieto al Al Shabab

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Opciones limitadas: 330 millones de riales complican la situación para ambas partes

La crisis de Karim Benzema con el Al Hilal se encamina hacia un nuevo rumbo, después de que apareciera una posible opción para el futuro del delantero francés en caso de que termine su relación con el club azul.

El deseo del jugador dibuja hasta ahora un camino diferente, dada su firmeza en su postura de rechazo a cualquier solución relacionada con su crisis con el Al Hilal, salvo la aceptación de sus demandas económicas o la rescisión del contrato de mutuo acuerdo con la concesión de la totalidad de sus derechos pendientes.

  • Petición para facilitar los trámites del fichaje: Benzema rechaza al Al-Shabab

    Fuentes bien informadas revelaron al diario "Asharq Al-Awsat", el domingo, que el club Al-Shabab ha entrado en escena en la crisis de Benzema, mostrando su deseo de incorporar al veterano jugador.

    Al-Shabab solicitó a la Liga Profesional Saudí ayuda para facilitar los trámites del fichaje de Benzema, después de haber dado su consentimiento para incorporar al delantero francés, aunque este último sigue manteniendo su postura de rechazo a fichar por Al-Shabab.

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    Benzema comunicó a la directiva del Al-Hilal, según la misma fuente, su deseo de continuar con el equipo, o de alcanzar un acuerdo para rescindir su contrato de mutuo acuerdo, en cuyo caso recibiría todos sus emolumentos económicos pendientes hasta el final de su contrato, previsto para el 30 de junio de 2027.

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  • Los secretos de Benzema con el Al Hilal: dos contratos y una cláusula compleja para romper la relación

    Según "Asharq Al-Awsat", Benzema percibe del Al-Hilal 25 millones de dólares anuales, en virtud del contrato directo entre ambas partes.

    El valor de los emolumentos pendientes para el delantero francés, desde septiembre hasta finales de junio de 2030, asciende a unos 20,8 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 78,1 millones de riales saudíes.

    El vínculo económico de Benzema no se limita a su contrato con el Al-Hilal, ya que el periódico reveló en ese mismo informe la existencia de otro contrato independiente, valorado en 23 millones de dólares anuales y con vigencia hasta el año 2030, financiado a través del programa de captación de la Liga Profesional Saudí.

    El segundo contrato está ligado a las funciones que desempeña Benzema en la promoción del fútbol saudí y de los eventos vinculados a él, mientras que el valor de sus emolumentos pendientes, suponiendo que el contrato se mantenga hasta el 30 de junio de 2030, alcanza cerca de 330,6 millones de riales.

    Este contrato incluye una cláusula que prohíbe a Benzema jugar fuera de Arabia Saudí durante todo su periodo de vigencia, ya que su traspaso a un club fuera del reino y su participación con él conllevaría la anulación inmediata del contrato.

    Estos detalles otorgan al traspaso de Benzema a otro club dentro de la liga saudí una ventaja desde el punto de vista contractual, porque le permite mantener el contrato que se extiende hasta 2030, pero el intento del Al-Shabab ha chocado hasta ahora con el rechazo del delantero francés.

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  • Otro obstáculo para Al-Shabab

    Además, el Al-Shabab necesita, antes de obtener el visto bueno de Benzema, deshacerse de su jugador inglés Josh Brownhill, de 30 años, para poder avanzar hacia el delantero francés.

    Al mismo tiempo, las fuentes confirman que la postura de Benzema representa hasta ahora el mayor obstáculo para la operación, ante su firme rechazo a la idea de vestir la camiseta del Al-Shabab.

    Benzema también rechaza la opción de inscribirlo únicamente en la lista asiática del Al-Hilal, para participar en la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

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