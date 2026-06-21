España se prepara para enfrentar a Arabia Saudí en Atlanta, y la atención sigue centrada en su sensacional jugador de 18 años. Tras su breve aparición en el empate inicial contra Cabo Verde, crece la presión sobre De la Fuente para que lo incluya como titular. Sin embargo, el seleccionador insiste en gestionar con calma su desarrollo y recuperación física.

En la rueda de prensa le preguntaron si el papel de Yamal recuerda al que tuvieron Maradona y Messi con Argentina. El técnico lo rechazó: «Sería un error compararlo con nadie; tiene 18 años y está en pleno desarrollo». Debemos dejarlo crecer. Estos jugadores, que tienen algo distinto, están preparados. Son genios, como Dalí o Miguel Ángel. Lo que para nosotros es excepcional, para ellos no lo es».