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Lamine Yamal Lionel MessiGetty
Muhammad Zaki

Traducido por

Comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi o Diego Maradona es un «error», pero el seleccionador español lo incluye feliz en el grupo de «genios», al lado de Miguel Ángel

L. Yamal
L. Messi
D. Maradona
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L. de la Fuente

El seleccionador español, Luis de la Fuente, advierte que comparar a Lamine Yamal con iconos como Messi o Maradona es un «error» que puede frenar su crecimiento. Aun así, reconoce que el joven del Barcelona es un «genio», al nivel de Miguel Ángel o Salvador Dalí.

  • Etiquetas de «genio», pero nada de Messi

    España se prepara para enfrentar a Arabia Saudí en Atlanta, y la atención sigue centrada en su sensacional jugador de 18 años. Tras su breve aparición en el empate inicial contra Cabo Verde, crece la presión sobre De la Fuente para que lo incluya como titular. Sin embargo, el seleccionador insiste en gestionar con calma su desarrollo y recuperación física.

    En la rueda de prensa le preguntaron si el papel de Yamal recuerda al que tuvieron Maradona y Messi con Argentina. El técnico lo rechazó: «Sería un error compararlo con nadie; tiene 18 años y está en pleno desarrollo». Debemos dejarlo crecer. Estos jugadores, que tienen algo distinto, están preparados. Son genios, como Dalí o Miguel Ángel. Lo que para nosotros es excepcional, para ellos no lo es».

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  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    Cómo gestionar la forma física de una superestrella

    Yamal llegó al torneo recuperándose de una lesión muscular sufrida en abril. En el primer partido solo jugó 20 minutos y, aunque el subcampeón del Balón de Oro quiere ayudar, admite que aún no está para un partido completo.

    De la Fuente se mostró cauto sobre su posible titularidad ante Arabia Saudí: «Lo evaluaremos. La mejor noticia es que está aquí. Lamine está en un buen momento. Que juegue 55, 58 o 63 minutos dependerá del partido. Pensaremos en su aportación al equipo y en lo que sea mejor para él... Ya lo veréis mañana».



  • No cunde el pánico en el equipo español

    A pesar de la frustración por perder puntos ante un rival menos favorito en su debut, De la Fuente insistió en que no hay discordia en la plantilla. Desestimó que la atención mediática sobre Yamal aleje a otros veteranos y afirmó que el grupo permanece unido pese al ruido exterior.

    «Tenemos un ambiente saludable», insistió. «Todos sabemos lo importantes que son todos los jugadores y entendemos perfectamente el papel de Lamine y sus compañeros. El equipo está dolido, pero las críticas nos motivan. Los jugadores leen lo que se dice, están enfadados y, sin duda, mañana el partido será muy diferente».

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una actitud desafiante

    España juega un partido clave del Grupo H contra Arabia Saudí, con todos los equipos con un punto. La presión aumenta sobre la selección europea, que necesita ganar para llegar con opciones al último encuentro frente a Uruguay el 27 de junio.

    Pese a la frustración del debut, Yamal se mostró optimista: «Es nuestro primer partido y hemos sumado un punto», escribió la estrella del Barcelona. «Sabemos que es un torneo largo y que nuestro objetivo aún está lejos, pero seguiremos trabajando y lograremos lo que esperamos; de eso no hay duda».