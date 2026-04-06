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Hussein Hamdy

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Compani: «No voy a resolver el problema del Real Madrid con Mbappé y Vinícius... Y esta es la postura de Kane»

V. Kompany
H. Kane
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El entrenador del Bayern de Múnich se prepara para el infierno del Bernabéu

Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, ha afirmado que al equipo bávaro le espera el partido más difícil que cualquier equipo puede afrontar fuera de casa.

El Bayern de Múnich visita al Real Madrid mañana martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

  • El primer experimento

    Compañ, durante la rueda de prensa previa al partido, declaró: «En estos partidos es importante vivir la experiencia de la primera vez y mañana será mi primera vez en el Santiago Bernabéu. Mi impresión es que contamos con jugadores con experiencia en este tipo de enfrentamientos; el partido se decidirá en el aspecto táctico, pero los detalles serán la clave, y esperamos encontrarnos con un Real Madrid similar al que se enfrentó al City».

    El entrenador del gigante bávaro describió el estadio del partido diciendo: «Creo que el Santiago Bernabéu es el estadio más difícil para jugar fuera de casa en esta competición».

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  • La postura de Ken

    Sobre la situación del delantero Harry Kane, Kompany explicó: «Lo importante es que ha trabajado duro estos últimos días y no creo que haya perdido el ritmo. Todos están aquí, excepto Sven Ulreich. Esperaremos hasta mañana y, en cuanto tengamos la información más reciente, tomaremos una decisión. Contamos con una plantilla muy buena para el partido y, lo más importante para nosotros ahora, es que Kane esté disponible».

    Sobre el impacto de la lesión en Kane, Kompany añadió: «Una lesión muscular es diferente a una lesión de ligamentos, y Harry es consciente de la importancia de este partido; además, debe decirnos si está listo para jugar. Queremos y necesitamos ganar este partido, y ya veremos qué pasa mañana».

    En cuanto a la posibilidad de que sus jugadores reciban tarjetas amarillas que afecten al partido de vuelta, dijo: «Debemos pensar primero en el rendimiento, pero también en otros aspectos; las tarjetas amarillas pueden aparecer cuando el ritmo es alto».

    Lea también: La leyenda del Bayern reconoce el desastre de Tuchel... y valora la sorpresa de Kompany

  • El problema del Real Madrid

    Al ser preguntado sobre la comparación entre la fuerza del Real Madrid con Mbappé y Vinícius juntos o con solo uno de ellos, respondió: «Esa no es mi prioridad en absoluto; ya tenemos suficientes problemas en el Bayern y no nos corresponde resolver los del Real Madrid. Solo puedo decir que ambos son impresionantes y que el resto es asunto del Real Madrid».

    Compañí se refirió a la importancia de la mentalidad en estos grandes partidos y explicó: «En estos momentos necesitas rodearte de las personas adecuadas. Todo el mundo comete errores y eso forma parte del fútbol, pero la vida sigue pase lo que pase ahora, y la gente es más fuerte cuando no siente miedo».

    Cuando se le preguntó si el enfrentamiento contra el Madrid suponía un momento culminante en su carrera, respondió: «¿Qué es un momento culminante? Por ejemplo, llegar lejos con Bélgica en un torneo. Lo importante es que mañana estemos totalmente concentrados. Queremos demostrar de lo que somos capaces y daremos lo mejor de nosotros mismos; sencillamente, quiero ganar y que no sintamos miedo».

    Sobre su planteamiento técnico para el partido, el entrenador dijo: «A este nivel, todos los equipos son peligrosos; no queremos encajar ningún gol y queremos marcar al menos uno. No hay un planteamiento específico contra un equipo como el Real Madrid; tenemos mucho que gestionar y espero que tengamos suficientes alternativas».

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    Volviendo al recuerdo de la eliminación ante el Inter de Milán en 2025, Kompany dijo: «Hay que seguir adelante y por eso estamos aquí hoy. Lo más importante es seguir adelante, queremos derrotar a uno de los mejores equipos del mundo, y también debemos aprender de nuestra eliminación del año pasado; contra el Inter, en aquel momento nos faltaban nueve jugadores y la situación era completamente diferente, además de que fallaron otras cosas. Estamos en muy buena posición para el partido de mañana y contamos con nuestros mejores jugadores aquí, y haremos todo lo posible por ganar, ya que cada partido es diferente».

    Sobre la titularidad de Luis Díaz, dijo: «No voy a hablar de nuestra alineación, pero él aporta mucho al equipo. Sabe regatear, crear ocasiones y rematar, pero lo que le hace más especial es su mentalidad: no le asusta el caos, se vuelve peligroso en esas situaciones y aporta mucha energía al equipo. No podemos sino felicitar al club por fichar a un jugador como él; es un jugador excelente para el Bayern».

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