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«Como una trilogía de comedias románticas»: un agente de Roc Nation revela por qué Vinicius Jr eligió renovar con el Real Madrid pese al interés de Arsenal y PSG
El romanticismo detrás del compromiso de Vinicius Junior con el Madrid
En el mundo de la representación futbolística de alto nivel, pocas agencias han tenido un impacto tan significativo recientemente como Roc Nation Sports. Fundada por el magnate estadounidense Jay-Z, la agencia ha ascendido rápidamente hasta situarse entre las diez mejores del mundo, gestionando algunos de los activos más valiosos de este deporte. En el centro de su éxito está Viniciur, cuya reciente renovación de contrato con el Madrid hasta 2032 fue un acuerdo histórico tanto para el jugador como para la agencia. Pese a los rumores que circulaban y a los enormes paquetes financieros ofrecidos por sus rivales, la agencia sostuvo que el internacional brasileño nunca se planteó realmente marcharse.
«Este fue un proceso gestionado por nuestro director ejecutivo, Federico Pena. Esta operación entre Vini y el Real Madrid fue como una trilogía de películas románticas. En el transcurso de las películas hay conflictos, hay preguntas, hay algunos obstáculos, impedimentos o bloqueos. Pero todos sabemos cómo va a terminar la película: con un gran beso y la felicidad de todos», reveló Freitas en una entrevista con Marca.
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El Real Madrid como destino definitivo para las estrellas
La influencia de la agencia en Valdebebas va más allá de Vinicius. Este verano también trajo la llegada récord de Yan Diomande, otro cliente de Roc Nation que se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Madrid. Freitas explicó que la filosofía de la agencia pasa por tratar a sus deportistas como algo más que simples futbolistas, con el objetivo de convertirlos en iconos globales, similares a las estrellas de la NBA y la NFL. Este enfoque fue clave para gestionar el interés de otros gigantes europeos.
Freitas fue claro al explicar cómo la jerarquía del fútbol mundial influyó en estas negociaciones. "Muchos de los clubes más importantes, más ricos y más cualificados del mundo mostraron interés en Yan. Pero yo siempre digo que, para los jugadores, el Real Madrid es el Pele de los clubes. Cuando hablas con jugadores sobre clubes, es parecido a hablar con jugadores que jugaron con Pele. Cuando surge el interés del Real Madrid, no hay nada más que otros clubes puedan hacer. Los jugadores quieren venir a Madrid y nosotros tenemos que buscar lo necesario para que el jugador venga", afirmó.
Identificando el cometa entre las estrellas
Seguir y asegurar un talento como Diomande requiere un enfoque especializado de scouting y gestión. Roc Nation identificó al defensa durante su etapa en la Bundesliga con el RB Leipzig, al reconocer un talento generacional que destacaba incluso entre otros proyectos de élite. Freitas comparó el descubrimiento con un raro acontecimiento celestial, al sugerir que el jugador posee una capacidad única para alterar los planteamientos tácticos modernos. La agencia incluso trasladó personal a Alemania para construir una estructura de apoyo personalizada para Diomande, asegurando que su valor de mercado reflejara su potencial antes de que se cerrara el traspaso récord a España.
"Siempre estamos mirando a las estrellas, pero, mirando a las estrellas, aparece un cometa. Puedo decir que Yan, entre las estrellas, es como un cometa, un Halley que se encuentra cada 8 o 10 años. Y cuando nos llegó la posibilidad de trabajar con él, no lo pensamos dos veces. Yan es un jugador que puede aportar muchas sorpresas a Madrid", explicó Freitas.
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Marcando nuevos estándares en el mercado de fichajes
La operación realizada por Roc Nation este verano representa un cambio en la forma en que las agencias operan dentro del mercado europeo. Al cerrar cuatro nuevos contratos para sus siete activos más valiosos, incluido el traspaso de Martinelli a Arabia Saudí por 70 millones de euros y el cambio de Malick Fofana al Sunderland por 30 millones de euros, la agencia ha demostrado su capacidad para mover jugadores entre mercados diversos. Sin embargo, es la operación de Diomande la que, según cree Freitas, será recordada como un punto de inflexión para la industria.
«Sin duda, es un hito en el fútbol mundial, porque el Real Madrid es un club que genera hitos en este siglo. El Real Madrid marca el rumbo del fútbol mundial. Y creemos que dentro de 2, 3 o 4 años vamos a ver otros fichajes de otros grandes clubes como el Madrid, que se van a inspirar en este de Yan. No solo por la cantidad, sino por tratarse de jugadores con poco tiempo como profesionales», concluyó Freitas.
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