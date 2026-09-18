Los aficionados del Tottenham han tenido que soportar una espera agotadora para volver a ver a Kulusevski en acción oficial, con el internacional sueco ausente desde la conclusión de la temporada 2024/25. Una grave lesión en la rótula derecha dejó prácticamente su carrera en pausa durante 19 meses, un periodo en el que se vio cruelmente obligado a perderse el Mundial de verano.

Sin embargo, tras un largo proceso de rehabilitación que incluyó un pequeño contratiempo durante su primer intento de regreso en agosto, el jugador de 26 años ya ha vuelto a entrenarse con normalidad con el primer equipo, lo que supone un enorme impulso psicológico para un conjunto que sigue buscando su primera victoria liguera de la temporada.

Aunque el próximo duelo contra el Aston Villa del sábado llegará demasiado pronto como para que entre en la convocatoria, el cuerpo técnico apunta a un regreso a la competición en octubre o noviembre.