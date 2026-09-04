«Como un nuevo fichaje»: Michael Carrick insiste en que Patrick Dorgu puede solucionar la escasez de laterales izquierdos del Manchester United tras la decisión tomada en el cierre del mercado de fichajes

La decisión del Manchester United de no fichar a un nuevo lateral izquierdo durante el mercado de verano ha levantado ampollas entre la afición de Old Trafford, especialmente después de que el club valorara un movimiento por Lewis Hall, del Newcastle United. Con Hall permaneciendo en St James' Park y con el United planeando, según se informa, retomar ese interés el próximo verano, la plantilla sigue estando corta de efectivos en una zona crucial.

Dorgu, internacional danés de 21 años, ha visto limitadas sus oportunidades con Carrick debido a una persistente lesión en los isquiotibiales, pero su regreso a la plena forma está siendo considerado un impulso importante. Tras haber actuado anteriormente como carrilero con el exentrenador Ruben Amorim, ahora se apunta a Dorgu para un rol defensivo mientras el United afronta la Premier League y la Liga de Campeones, ofreciendo otra alternativa a Shaw, de 31 años, pese a que todavía no ha jugado ahí con Carrick. "Puede jugar ahí, sin duda", dijo Carrick cuando le preguntaron si Dorgu puede actuar como lateral izquierdo. "Lo ha hecho, sin ninguna duda. No estoy aquí sentado diciendo que no pueda hacerlo. Simplemente es la manera en la que hemos estado desde que llegué aquí".