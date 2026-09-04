Getty Images Sport
Traducido por
«Como un nuevo fichaje»: Michael Carrick insiste en que Patrick Dorgu puede solucionar la escasez de laterales izquierdos del Manchester United tras la decisión tomada en el cierre del mercado de fichajes
Una solución versátil para el Manchester United
La decisión del Manchester United de no fichar a un nuevo lateral izquierdo durante el mercado de verano ha levantado ampollas entre la afición de Old Trafford, especialmente después de que el club valorara un movimiento por Lewis Hall, del Newcastle United. Con Hall permaneciendo en St James' Park y con el United planeando, según se informa, retomar ese interés el próximo verano, la plantilla sigue estando corta de efectivos en una zona crucial.
Dorgu, internacional danés de 21 años, ha visto limitadas sus oportunidades con Carrick debido a una persistente lesión en los isquiotibiales, pero su regreso a la plena forma está siendo considerado un impulso importante. Tras haber actuado anteriormente como carrilero con el exentrenador Ruben Amorim, ahora se apunta a Dorgu para un rol defensivo mientras el United afronta la Premier League y la Liga de Campeones, ofreciendo otra alternativa a Shaw, de 31 años, pese a que todavía no ha jugado ahí con Carrick. "Puede jugar ahí, sin duda", dijo Carrick cuando le preguntaron si Dorgu puede actuar como lateral izquierdo. "Lo ha hecho, sin ninguna duda. No estoy aquí sentado diciendo que no pueda hacerlo. Simplemente es la manera en la que hemos estado desde que llegué aquí".
- Getty Images Sport
Nueva vida para la internacional danesa
Tras llegar al United procedente del Lecce en febrero de 2025, Dorgu ha disputado 50 partidos en todas las competiciones, con cuatro goles y cinco asistencias. Su versatilidad es un activo clave para el United, que se prepara para compaginar las exigencias de la Premier League con el regreso a la Champions League, y, pese a haber sido utilizado principalmente como extremo durante sus escasos minutos bajo el actual régimen, su trayectoria internacional sugiere que puede adaptarse a múltiples sistemas.
El técnico del United destacó que el impacto de Dorgu va más allá de una sola posición sobre el campo, al señalar sus aportaciones ofensivas y reconocer al mismo tiempo su utilidad defensiva. Carrick explicó: "De hecho, ha estado lesionado, por desgracia, desde hace algún tiempo. Así que, para mí, es casi como tener a un jugador nuevo, y en cierto modo es casi como un nuevo fichaje porque ha aportado muchísimo al grupo. Ha jugado por la derecha con Dinamarca, marcó un gran gol en verano jugando por la derecha en una posición ofensiva. Puede jugar de lateral izquierdo".
Profundidad de plantilla y negocio de fichajes
Más allá de las preocupaciones defensivas, el United se mostró activo en el mercado, desembolsando más de 160 millones de libras por jugadores como Youri Tielemans, Carlos Baleba y Andrey Santos para reforzar el centro del campo. Aunque algunos aficionados se sintieron decepcionados porque un lateral izquierdo especialista no entró con ellos por la puerta, Carrick sostiene que el equilibrio general de la plantilla ha mejorado de forma significativa en comparación con la temporada pasada.
Al referirse a la actividad del verano, el entrenador del United expresó su satisfacción con la campaña de fichajes pese a las limitaciones financieras que el club tuvo que afrontar. «Creo que ya lo he dicho, afrontamos esto queriendo salir más fuertes del grupo que teníamos la temporada pasada, y sin duda hemos añadido cosas a eso. La situación es la que es, en términos de finanzas y de con qué podemos trabajar y de qué estamos tratando de sacar el máximo partido. Desde luego, con los jugadores que hemos incorporado al grupo estoy encantado, absolutamente encantado. Creo que hemos hecho muy buenas operaciones por la calidad y el nivel de futbolista que hemos conseguido. Estoy realmente, realmente contento con eso», dijo Carrick.
- Getty Images Sport
Zirkzee se queda para luchar por su sitio
Un jugador que fue objeto de una intensa especulación en el último día del mercado fue Joshua Zirkzee. Según se informó, el United bloqueó una propuesta de cesión de última hora del Everton por el internacional neerlandés, principalmente porque el club consideró que era demasiado tarde para encontrar un recambio adecuado como apoyo para Benjamin Sesko.
El entrenador confía en que Zirkzee acepte el reto de recuperar su sitio en el once inicial. «Josh es importante», señaló Carrick. «Creo, una vez más, que se trata del equipo, de la plantilla, de la profundidad, de toda la temporada. Josh está feliz aquí, ya sabes, y además tengo una muy buena relación con Josh. Lo que quiere es jugar más de lo que ha jugado, y eso es bueno, la competencia y la sana competencia por los puestos. Se avecinan muchos partidos, incluso en las próximas dos semanas, ¿sabes? Josh puede hacer cosas realmente, realmente de primer nivel».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias