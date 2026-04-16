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«Como un Cristiano Ronaldo joven»: Louis Saha revela su fichaje soñado para el Manchester United este verano
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El fichaje «soñado» para el United
Saha ha pedido al United fichar a Desire Doué, del PSG, y lo llama el fichaje de sus «sueños». El exdelantero ve en el extremo francés el mismo potencial que mostró una leyenda portuguesa en sus inicios en Manchester.
En una entrevista con BetVictor, Saha lo dejó claro: «Si estuviera disponible, mi fichaje soñado para el Man Utd sería Desire Doue. Tiene un talento increíble, y me encanta su confianza y su capacidad de trabajo. Su potencial es enorme. Habría que invertir mucho, pero es como un joven Cristiano Ronaldo. Si me preguntas, es el que quiero».
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Un objetivo más «realista»
Aunque Doue sigue siendo el objetivo principal, Saha reconoce las dificultades para fichar a un jugador del PSG y ve a Victor Osimhen como una opción más factible para liderar el ataque. Con el United cerca de regresar a la Liga de Campeones, reforzar la delantera se ha vuelto prioritario. Si terminan entre los cinco primeros de la Premier League, los Red Devils tendrán un calendario mucho más apretado la próxima temporada, y Osimhen, del Galatasaray, podría aportar la calidad necesaria a la delantera.
Saha añadió: «Quizá lo más realista sería que Victor Osimhen jugara junto a Benjamin Sesko. La Champions será clave y necesitamos un centrocampista con físico, como Declan Rice o Sandro Tonali, para apoyar a Kobbie Mainoo».
Equilibrio y creatividad en el centro del campo
La marcha de Casemiro deja un vacío en el centro del campo que el club intenta cubrir con jóvenes como Elliot Anderson y Adam Wharton. Sin embargo, Saha cree que el fichaje debe ir más allá de la cobertura defensiva y buscar un creador de juego que aporte algo distinto.
El francés apuntó: «El United debe encontrar el equilibrio, y el centro del campo es clave. Hace falta un creador impredecible que complemente a Bruno Fernandes. Según el rival, se necesitará un planteamiento distinto, así que esas tres incorporaciones son fundamentales».
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Estabilidad en defensa y liderazgo
Saha elogió la decisión de recompensar la fortaleza de Harry Maguire con un nuevo contrato, y señaló que el defensa «se lo había ganado» al negarse a marcharse en los momentos más turbulentos del club. En defensa del internacional inglés, convertido en un «blanco fácil» por un sistema fallido, Saha insistió: «Desde su debut, siempre ha estado ahí, nunca se ha escondido. Sé que podría haberlo hecho mejor en algunos partidos, pero siempre quiso estar ahí y creo que es uno de los mejores en ambas áreas».