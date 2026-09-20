El Brighton celebró su 125.º aniversario por todo lo alto al firmar una contundente victoria por 3-0 sobre el vigente campeón de la Premier League, el Arsenal. El Amex Stadium vibró mientras el conjunto local desmantelaba al Arsenal con una mezcla de disciplina táctica y brillantez individual. En el centro de este triunfo estuvo Gross, que sigue desafiando a su edad con una serie de actuaciones decisivas que se han convertido en la piedra angular del equipo de Hurzeler, una de las sensaciones del campeonato.

La contribución del veterano no se limitó a su definición clínica; su golpeo a balón parado siguió siendo un arma principal del Brighton durante toda la tarde. En el minuto 57, Gross puso el córner milimétrico que permitió a Chema Andres marcar de cabeza el tercer gol del Brighton, acabando de forma efectiva con cualquier esperanza de remontada del Arsenal. Esta actuación prolongó una notable racha individual del jugador de 35 años, que ahora ha visto puerta tres veces en sus tres últimos partidos y suma cuatro goles en sus cinco apariciones anteriores.