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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traducido por

«Como un buen vino»: Fabian Hurzeler elogia al veterano del Brighton Pascal Gross mientras el Brighton sacude a la Premier League con una goleada por 3-0 al Arsenal

P. Gross
Fabian Hürzeler
Brighton
Arsenal
Premier League

El entrenador del Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, ha deshecho en elogios al veterano centrocampista Pascal Gross, comparando al maestro alemán con un «buen vino» que solo mejora con la edad. El jugador de 35 años fue el artífice de una actuación dominante con la que el Brighton desmanteló al Arsenal en una victoria de la Premier League que lanzó un mensaje.

  • La exhibición vintage del Brighton en el Amex

    El Brighton celebró su 125.º aniversario por todo lo alto al firmar una contundente victoria por 3-0 sobre el vigente campeón de la Premier League, el Arsenal. El Amex Stadium vibró mientras el conjunto local desmantelaba al Arsenal con una mezcla de disciplina táctica y brillantez individual. En el centro de este triunfo estuvo Gross, que sigue desafiando a su edad con una serie de actuaciones decisivas que se han convertido en la piedra angular del equipo de Hurzeler, una de las sensaciones del campeonato.

    La contribución del veterano no se limitó a su definición clínica; su golpeo a balón parado siguió siendo un arma principal del Brighton durante toda la tarde. En el minuto 57, Gross puso el córner milimétrico que permitió a Chema Andres marcar de cabeza el tercer gol del Brighton, acabando de forma efectiva con cualquier esperanza de remontada del Arsenal. Esta actuación prolongó una notable racha individual del jugador de 35 años, que ahora ha visto puerta tres veces en sus tres últimos partidos y suma cuatro goles en sus cinco apariciones anteriores.

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  • Fabian Hurzeler Brighton 2026-27Getty

    El veredicto de Hurzeler sobre Gross

    En declaraciones a los medios tras la demolición del equipo de Mikel Arteta, Hurzeler deshizo en elogios hacia Gross. El entrenador reiteró una comparación a la que ya se había referido recientemente, al destacar cómo Gross parece ir a mejor a medida que entra en el ocaso de su carrera. «Hablamos de Pascal Gross y dije, creo que en mi última rueda de prensa, que se le puede comparar un poco con un buen vino. Cuanto mayor se hace, mejor es», declaró Hurzeler a los periodistas.

    El técnico quiso subrayar que la influencia del centrocampista se nota sobre todo en la forma en que se comporta durante la semana de trabajo, marcando el camino para los miembros más jóvenes de la plantilla. «No es solo un jugador que hace mejores a sus compañeros, no es solo un jugador que entiende realmente muy bien el juego. Creo que las cosas que no se pueden medir son las que vemos en el día a día y en el campo de entrenamiento», añadió.

  • Crear vínculos en una plantilla diversa

    Uno de los aspectos más significativos del papel de Gross en el Amex es su capacidad para servir de puente entre las distintas facciones de una plantilla diversa del Brighton. Hurzeler señaló que la inteligencia social del alemán es tan importante como su comprensión táctica sobre el terreno de juego.

    "Tiene la habilidad de crear vínculos sociales entre todos los jugadores que tenemos. Hay muchísimas nacionalidades distintas, muchísimas generaciones distintas, y entiende todas esas dinámicas. Une esos diferentes orígenes y creo que eso es algo que a veces subestimamos", dijo el entrenador, de 33 años.

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    La incansable mentalidad ganadora

    Más allá de sus aportaciones técnicas y sociales, Hurzeler también destacó el feroz espíritu competitivo que define a Gross. El entrenador bromeó sobre la incapacidad del centrocampista para desconectar, incluso cuando el calendario permite un breve respiro.

    «Creo que ahora, en su tiempo libre, está pensando: “¿Dónde puedo correr una carrera?”, porque nunca se está quieto. Quizá esté jugando un poco al pádel, pero ahora le diré que necesita tomarse unos días de descanso. Eso también demuestra su carácter. Tiene esa mentalidad ganadora y sin duda nos ayuda», señaló Hurzeler.

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