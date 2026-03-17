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Gianluca Minchiotti

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Como, Suwarso: «¿Fábregas? Su marcha no lo echaría todo por tierra. Sobre el juego limpio financiero...»

El presidente del Como también habla sobre el futuro de Nico Paz

El presidente del Como, cuarto en la clasificación, Mirwan Suwarso, entrevistado por La Gazzetta dello Sport, habla del presente y del futuro del club lariano, empezando por el destino de Cesc Fábregas. A continuación reproducimos los fragmentos más significativos. 

¿La adrenalina de la victoria contra la Roma? 

«Para mí, para nosotros, fue un partido como cualquier otro. No hay tensión porque, en este momento, ya hemos superado con creces nuestro objetivo». 

¿Cuál era...? 

«Mejorar el décimo puesto del año pasado desde el punto de vista deportivo. Aumentar los ingresos y hacer crecer el valor de los jugadores».

En Europa habrá fair play financiero. 

«En este momento estamos unos 75 millones por debajo del límite de la UEFA. También hay que decir que no existe un caso como el nuestro, es decir, un club que en dos años ha pasado de volver a la Serie A tras más de 20 años a llegar a Europa. Sin embargo, los ingresos están creciendo mucho y esto nos hace pensar que en dos o tres años conseguiremos cumplir los requisitos del fair play financiero. A los equipos que se estrenan en Europa o vuelven tras mucho tiempo, se les concede ese margen».

  • FABREGÁS

    Fábregas es el protagonista de todo esto. Si vais a Europa el año que viene, ¿querréis disfrutar de lo que ha conseguido? 

    «Cesc es un poco como un director general del mundo del fútbol. En las grandes empresas no se le pregunta a un directivo cuándo quiere irse. Estamos contentos de que esté con nosotros, pero sabemos que en la vida puede pasar de todo. Disfrutamos del momento. Hemos creado un sistema en el que creemos que una posible despedida no tiene por qué echarlo todo por tierra». 

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  • NICO PAZ

    ¿Se quedará también Nico Paz? 

    «La decisión depende únicamente del Real Madrid. Nosotros no podemos hacer nada más que esperar y actuar en consecuencia. De todos modos, nos alegraremos por él y empezaremos a trabajar para encontrar un sustituto. Por ahora está muy bien aquí, en esta gran familia». 

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