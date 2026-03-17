Como, Suwarso: «¿Fábregas? Su marcha no lo echaría todo por tierra. Sobre el juego limpio financiero...»

El presidente del Como, cuarto en la clasificación, Mirwan Suwarso, entrevistado por La Gazzetta dello Sport, habla del presente y del futuro del club lariano, empezando por el destino de Cesc Fábregas. A continuación reproducimos los fragmentos más significativos.

¿La adrenalina de la victoria contra la Roma?

«Para mí, para nosotros, fue un partido como cualquier otro. No hay tensión porque, en este momento, ya hemos superado con creces nuestro objetivo».

¿Cuál era...?

«Mejorar el décimo puesto del año pasado desde el punto de vista deportivo. Aumentar los ingresos y hacer crecer el valor de los jugadores».

En Europa habrá fair play financiero.

«En este momento estamos unos 75 millones por debajo del límite de la UEFA. También hay que decir que no existe un caso como el nuestro, es decir, un club que en dos años ha pasado de volver a la Serie A tras más de 20 años a llegar a Europa. Sin embargo, los ingresos están creciendo mucho y esto nos hace pensar que en dos o tres años conseguiremos cumplir los requisitos del fair play financiero. A los equipos que se estrenan en Europa o vuelven tras mucho tiempo, se les concede ese margen».