Como, Suwarso: «Fábregas ha rechazado tres clubes italianos en los últimos meses, uno de ellos es el Nápoles. Nadie ha crecido tanto como nosotros; muchos equipos se han arruinado para ganar títulos»

Suwarso habló del técnico español: «Tres clubes se han interesado en él en los últimos meses, pero los rechazó. Uno era el Nápoles; los otros dos, uno italiano. Nada más». En verano de 2025 se le vinculó con el banquillo del Inter para suceder a Simone Inzaghi, cargo que acabó en Cristian Chivu. El actual técnico del Como se reunió en Londres con la directiva nerazzurra, pero no hubo acuerdo, también por su fuerte vínculo con su actual equipo.